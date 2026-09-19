وفاة نجم «Barely Breathing» دنكان شيك عن 56 عاماً إثر توقف مفاجئ في القلب

توفي المغني والملحن الأميركي دنكان شيك عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد من إعلان عائلته نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية خطرة، فيما كشفت والدته سوزان شيك أن سبب الوفاة كان توقف القلب.





ورحل صاحب أغنية «Barely Breathing» في 17 سبتمبر/أيلول 2026، قبل أن تؤكد عائلته الخبر في بيان نُشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» في التالي، مستذكرةً مسيرته الحافلة في عالمَي الموسيقى والمسرح، وإسهاماته الفنية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.



وكانت عائلته قد أعلنت قبل وفاته نقله إلى المستشفى، موضحةً أن حالته كانت حرجة لكنها مستقرة، من دون تفاصيل طبية إضافية احتراماً لخصوصيته. وفي اليوم التالي، أكدت والدته لصحيفة «The New York Times» أن الوفاة نتجت عن توقف القلب.



ووصف البيان الراحل بأنه موهبة استثنائية وصوت مؤثر في الموسيقى والمسرح، مستعرضاً أبرز محطات مسيرته، بدءاً من النجاح الواسع الذي حققته أغنيته «Barely Breathing»، وصولاً إلى أعماله المسرحية التي نالت جوائز مرموقة، بينها «توني» و«غرامي».