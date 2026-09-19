وفاة نجم «Barely Breathing» دنكان شيك عن 56 عاماً إثر توقف مفاجئ في القلب

ورحل صاحب أغنية «Barely Breathing» في 17 سبتمبر/أيلول 2026، قبل أن تؤكد عائلته الخبر في بيان نُشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» في اليوم
التالي، مستذكرةً مسيرته الحافلة في عالمَي الموسيقى والمسرح، وإسهاماته الفنية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.
وكانت عائلته قد أعلنت قبل وفاته نقله إلى المستشفى، موضحةً أن حالته كانت حرجة لكنها مستقرة، من دون الكشف عن
تفاصيل طبية إضافية احتراماً لخصوصيته. وفي اليوم التالي، أكدت والدته لصحيفة «The New York Times» أن الوفاة نتجت عن توقف القلب.
ووصف البيان الراحل بأنه موهبة استثنائية وصوت مؤثر في الموسيقى والمسرح، مستعرضاً أبرز محطات مسيرته، بدءاً من النجاح الواسع الذي حققته أغنيته «Barely Breathing»، وصولاً إلى أعماله المسرحية التي نالت جوائز مرموقة، بينها «توني» و«غرامي».