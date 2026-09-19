الكشف عن اسم وجنـ ـس مولود ليدي غاغا ومايكل بولانسكي

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل عن المولودة الأولى للنجمة العالمية ليدي غاغا وخطيبها بولانسكي، بعد أيام من إعلان استقبالهما طفلتهما، إذ جرى اسمها وتاريخ ومكان ولادتها.





وبحسب شهادة ميلاد حصل عليها موقع «E! News»، وُلدت الطفلة في 9 يونيو/حزيران 2026 بمدينة الأميركية، واختار لها اسم «روز بين بولانسكي».



ويُعتقد أن اسم «روز» يحمل دلالة عاطفية وفنية خاصة لدى ليدي غاغا، إذ قد يكون مستوحى من أغنية إديث بياف الشهيرة «La Vie En Rose»، التي أدّتها غاغا في فيلم «A Star Is Born» عام 2018.



ويرتبط اسم الطفلة أيضاً بأحد الأوشام التي تحملها غاغا على ظهرها، والمستوحى من الأغنية نفسها وزهرة الورد، ما دفع المتابعين إلى الاعتقاد بأن اختيار الاسم لم يكن عابراً، بل يعكس ارتباطاً شخصياً بمرحلة بارزة من مسيرتها الفنية.



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