إيتير إسين نجمة "ورود و ذنوب" تدخل القفص الذهبي مع مدير أعمالها في فرنسا

دخلت عارضة الأزياء والممثلة إيتير إسين القفص الذهبي، بعدما احتفلت بزفافها على مدير أعمالها إنجين أيكانات، في مراسم أُقيمت في ، بعد فترة قصيرة جداً من إعلان خطوبتهما رسمياً.



وشاركت إيتير متابعيها عبر حسابها على مجموعة من الصور التي وثّقت جانباً من يومها المميز، وظهرت خلالها بإطلالتها العرائسية إلى جانب زوجها، وسط أجواء رومانسية طغت على مراسم الزفاف.



وسرعان ما حظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور ومتابعي النجوم ، الذين حرصوا على تهنئة العروسين وتمنّي حياة زوجية سعيدة لهما، فيما لفتت سرعة انتقال علاقتهما من الخطوبة إلى الزواج الأنظار، إذ أقيم الزفاف بعد أيام قليلة فقط من احتفالهما بخطوبتهما.



وكان قد أعلن خطوبته رسمياً في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، خلال حفل عائلي بسيط اقتصر حضوره على أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقرّبين.



وشهد حفل الخطوبة حضور النجم تشاغاتاي أولوسوي، الذي تولّى وضع خاتمي الخطوبة للعروسين، في لقطة لافتة عكست متانة الصداقة التي تجمعه بهما.



وجاء زفاف إيتير إسين وإنجين أيكانات في تتويجاً لعلاقتهما، وسط اهتمام ملحوظ من المتابعين، لا سيما أن العريس يعمل مديراً لأعمالها، ما جعل علاقتهما تجمع بين الشراكة المهنية والارتباط العاطفي، قبل أن يقررا بدء مرحلة من حياتهما بإعلان زواجهما رسمياً.