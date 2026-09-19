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إيتير إسين نجمة &quot;ورود و ذنوب&quot; تدخل القفص الذهبي مع مدير أعمالها في فرنسا
إيتير إسين نجمة "ورود و ذنوب" تدخل القفص الذهبي مع مدير أعمالها في فرنسا
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إيتير إسين نجمة "ورود و ذنوب" تدخل القفص الذهبي مع مدير أعمالها في فرنسا

فن و منوعات

2026-09-19 | 03:59
إيتير إسين نجمة "ورود و ذنوب" تدخل القفص الذهبي مع مدير أعمالها في فرنسا
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Aljadeed
إيتير إسين نجمة "ورود و ذنوب" تدخل القفص الذهبي مع مدير أعمالها في فرنسا

دخلت عارضة الأزياء والممثلة التركية إيتير إسين القفص الذهبي، بعدما احتفلت اليوم بزفافها على مدير أعمالها إنجين أيكانات، في مراسم أُقيمت في فرنسا، بعد فترة قصيرة جداً من إعلان خطوبتهما رسمياً.

وشاركت إيتير متابعيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثّقت جانباً من يومها المميز، وظهرت خلالها بإطلالتها العرائسية إلى جانب زوجها، وسط أجواء رومانسية طغت على مراسم الزفاف.

وسرعان ما حظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور ومتابعي أخبار النجوم الأتراك، الذين حرصوا على تهنئة العروسين وتمنّي حياة زوجية سعيدة لهما، فيما لفتت سرعة انتقال علاقتهما من الخطوبة إلى الزواج الأنظار، إذ أقيم الزفاف بعد أيام قليلة فقط من احتفالهما بخطوبتهما.

وكان الثنائي قد أعلن خطوبته رسمياً في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، خلال حفل عائلي بسيط اقتصر حضوره على أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقرّبين.

وشهد حفل الخطوبة حضور النجم التركي تشاغاتاي أولوسوي، الذي تولّى وضع خاتمي الخطوبة للعروسين، في لقطة لافتة عكست متانة الصداقة التي تجمعه بهما.

وجاء زفاف إيتير إسين وإنجين أيكانات في فرنسا تتويجاً لعلاقتهما، وسط اهتمام ملحوظ من المتابعين، لا سيما أن العريس يعمل مديراً لأعمالها، ما جعل علاقتهما تجمع بين الشراكة المهنية والارتباط العاطفي، قبل أن يقررا بدء مرحلة جديدة من حياتهما بإعلان زواجهما رسمياً.

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