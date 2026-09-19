حفل أصالة في دمشق ينهي خلافها الطويل مع نانسي عجرم.. رسائل متبادلة تفتح صفحة جديدة

وبدأت القصة بعدما هنأت أصالة بعودتها إلى وإحيائها الحفل المنتظر، إذ كتبت عبر حسابها على منصة "إكس": "رجعت أصالة عالشام ورجّعت معها الفرح والحب والسلام! كتير هاللحظات ومؤثرة! مبروك أصالة".

أصالة بدورها ردّت على رسالة نانسي بكلمات عكست تقديرها الكبير لها، وقالت: "بتعرفي يا نانسيتي إني كنت عم فكر أبعت لك رسالة قلك فيها إنك شاطرة وحلوة ومخلصة وبتستحقي النجاح لأنك طموحة، وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك، ومع الوقت صار إلك كل التقدير بنفسي، وقريباً رح نسهر سوا أحلى سهرة يا حلوتي".

ولم تتأخر نانسي في الرد، حيث كتبت: "كل الحب لإلك، وأكيد أكيد رح نسهر سوا"، لتلقى الرسائل المتبادلة بين النجمتين تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي رحّب بعودة التقارب بينهما، وطالب العديد من المتابعين بلقاء يجمعهما أو بتقديم عمل فني .

وجاء هذا التبادل بين أصالة ونانسي بالتزامن مع عودة أصالة إلى دمشق بعد غياب 15 عاماً، في حفل تصدّر المشهد الفني وأعاد تسليط الضوء على مسيرتها وعلاقاتها داخل الوسط الفني.