بعد حفلها في دمشق.. وعكة صحية مفاجئة تُصيب أصالة وتمنعها من لقاء الناجيات من سجون الاسد

وكشف منظم اللقاء تفاصيل ما حصل، موضحاً أن عدم حصول اللقاء لم يكن بسبب عدم رغبة أصالة في مقابلة السيدات، بل نتيجة تعرضها لوعكة صحية بعد الحفل الذي أحيته في .

وأوضح في فيديو متداول أن التحضيرات للحفل استمرت لأكثر من سبعة أيام وسط ضغط كبير وبروفات مكثفة، مشيراً إلى أن أصالة لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، إذ بقيت مستيقظة حتى الساعة الثامنة صباحاً بعد انتهاء الحفل، قبل أن تصاب "ببردية"برد وترتفع حرارتها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وشعورها بإرهاق شديد.

وأضاف أن أصالة طلبت منه نقل اعتذارها للسيدات، مؤكداً تقديرها الكبير لهن ولانتظارهن، وقال: "بدي اعتذر منكم جميعاً، وجودكم ووقتكم غالي، وإنتو غاليين على قلبنا. منقدر نطرتكم، وبتمنى تقبلوا برحابة صدر الاعتذار".

وجاء هذا الاعتذار بعد انتظار السيدات لأكثر من ساعتين، قبل أن يتم إبلاغهن بتعذر اللقاء بسبب الوضع الصحي لأصالة، وسط تفاعل واسع مع الحادثة بين من تفهم ظروفها بعد الحفل المرهق، ومن عبّر عن حزنه لعدم إتمام اللقاء الذي كان يحمل طابعاً إنسانياً خاصاً.