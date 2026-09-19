هيفاء وهبي تتألق في أحدث حفلاتها بالساحل الشمالي.. رقص وتفاعل كبير من الجمهور

وظهرت خلال الحفل بإطلالة أنيقة، إذ تألقت بفستان قصير باللون الأخضر، أضفى عليها لمسة من الحيوية والجاذبية، وسط إشادات بإطلالتها التي عكست أسلوبها المميز وحضورها على المسرح.

وقدمت هيفاء مجموعة من أبرز أغنياتها التي رددها الجمهور معها، وسط أجواء احتفالية مميزة، فيما انتشرت عبر مقاطع فيديو من الحفل ظهرت خلالها وهي ترقص وتتفاعل مع الحاضرين، الذين شاركوها الغناء والتصفيق في مشاهد عكست العلاقة القريبة التي تجمعها بجمهورها.

وكعادتها، لم يكن حضور هيفاء مقتصراً على الأداء الغنائي فقط، إذ استطاعت أن تضيف طابعاً خاصاً إلى الحفل من خلال طاقتها على المسرح، وتفاعلها العفوي مع الجمهور، ما جعل ليلتها في حديث المتابعين.

وتداول الجمهور بشكل واسع لحظات من الحفل، مشيدين بأجوائه وبأناقة ، التي واصلت إثبات قدرتها على الحفاظ على حضورها اللافت في كل ظهور فني جديد.