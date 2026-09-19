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وعكة صحية تصيب جيني إسبر وتمنعها من تقديم افتتاح مسرح الحمراء في دمشق
وعكة صحية تصيب جيني إسبر وتمنعها من تقديم افتتاح مسرح الحمراء في دمشق
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وعكة صحية تصيب جيني إسبر وتمنعها من تقديم افتتاح مسرح الحمراء في دمشق

فن و منوعات

2026-09-19 | 08:22
وعكة صحية تصيب جيني إسبر وتمنعها من تقديم افتتاح مسرح الحمراء في دمشق
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Aljadeed
وعكة صحية تصيب جيني إسبر وتمنعها من تقديم افتتاح مسرح الحمراء في دمشق

أعادت وزارة الثقافة السورية افتتاح مسرح الحمراء في العاصمة دمشق، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله، ليعود المسرح العريق إلى استقبال الجمهور واحتضان الفعاليات والعروض الفنية والثقافية من جديد.

وكان من المقرر أن تتولى الفنانة السورية جيني إسبر تقديم حفل افتتاح المسرح، إلا أن عارضاً صحياً مفاجئاً حال دون مشاركتها، بعدما تعرضت لهبوط في مستوى السكر، ما دفعها إلى مغادرة المكان قبل انطلاق الفعالية.

وكشفت جيني إسبر تفاصيل ما حدث، موضحة أن الحالة التي تعرضت لها كانت عابرة وبسيطة، مؤكدة أن الأهم بالنسبة إليها هو عودة مسرح الحمراء إلى الحياة الفنية والثقافية في دمشق.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها بإعادة افتتاح المسرح، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستمنح الجمهور فرصة لمتابعة عروض جديدة واحتضان مواهب فنية مختلفة، كما ستعيد للمكان دوره كإحدى المساحات المهمة للحركة المسرحية والفنية في سوريا.

وأوضحت جيني أنها كانت تستعد لتقديم حفل الافتتاح، قبل أن تشعر بوعكة مفاجئة نتيجة هبوط السكر، ما اضطرها إلى مغادرة المسرح والابتعاد عن المشاركة في المناسبة.

وفي سياق آخر، تستعد جيني إسبر للمشاركة في افتتاح "مهرجان مالمو للموسيقى العربية" في السويد، حيث ستتولى تقديم حفل الافتتاح، معتبرة أن المهرجان يشكل محطة مهمة للاحتفاء بالموسيقى العربية والعود والأغنية العربية خارج العالم العربي.

ويُعد مسرح الحمراء من أبرز المسارح التاريخية في دمشق، إذ يمتد تاريخه لأكثر من 60 عاماً، وشكّل طوال عقود مساحة بارزة للعروض المسرحية والفنية واستقبال الجمهور، لتأتي إعادة افتتاحه بعد أعمال التأهيل كخطوة لإعادة تنشيط المشهد الثقافي والفني في سوريا.

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