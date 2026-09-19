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كاظم الساهر يعتذر من النساء في حفله بالقاهرة ويحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور
كاظم الساهر يعتذر من النساء في حفله بالقاهرة ويحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور
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كاظم الساهر يعتذر من النساء في حفله بالقاهرة ويحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور

فن و منوعات

2026-09-19 | 09:02
كاظم الساهر يعتذر من النساء في حفله بالقاهرة ويحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور
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Aljadeed
كاظم الساهر يعتذر من النساء في حفله بالقاهرة ويحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور

تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إحيائه حفلاً غنائياً ضخماً في القاهرة الجديدة مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير، بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد "بلا عنوان".

وشهد الحفل العديد من اللحظات التي لاقت تفاعلاً واسعاً، أبرزها اعتذار الساهر من السيدات الحاضرات والنساء بشكل عام بسبب مقطع من إحدى أغنيات ألبومه الجديد، حمل كلمات تنتقد المرأة وتقول: "الوجه ورد وشذى.. والقلب كيد وأذى".

وتوقف كاظم الساهر عند هذه الكلمات، مازحاً الجمهور ومؤكداً أن المقطع لا يجب أن يُفهم على أنه تعميم، قائلاً: "أرجو ألا يثير الأمر الاستياء، فهو مقطع صغير عابر وحالة استثنائية لا يمكن تعميمها"، وسط تفاعل وضحكات من الحضور.

كما تحولت أجواء الحفل إلى مناسبة خاصة للاحتفال بعيد ميلاد قيصر الغناء العربي، حيث فاجأه الجمهور بغناء "هابي بيرث داي تو يو.. سنة حلوة يا جميل"، في لحظة مليئة بالفرح والتقدير، وسط سعادة واضحة من الساهر الذي عبّر عن امتنانه لمحبيه.

ولفت الأنظار أيضاً ظهور وسام، نجل كاظم الساهر، ضمن فريق الكورال المرافق لوالده على المسرح، في مشاركة فنية مميزة جاءت بعيداً عن الظهور التقليدي لأبناء الفنانين كضيوف في الحفلات، حيث تفاعل الجمهور مع هذه اللحظة.

ويأتي الحفل بالتزامن مع إطلاق ألبوم كاظم الساهر الجديد "بلا عنوان"، الذي يعود من خلاله إلى جمهوره بمجموعة من الأغنيات الجديدة، وسط اهتمام واسع من محبي الفنان العراقي ومسيرته الفنية الممتدة لعقود.

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