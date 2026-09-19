كاظم الساهر يعتذر من النساء في حفله بالقاهرة ويحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور

وشهد الحفل العديد من اللحظات التي لاقت تفاعلاً واسعاً، أبرزها اعتذار الساهر من السيدات الحاضرات والنساء بشكل عام بسبب مقطع من إحدى أغنيات ألبومه الجديد، حمل كلمات تنتقد وتقول: "الوجه ورد وشذى.. والقلب كيد وأذى".

وتوقف كاظم الساهر عند هذه الكلمات، مازحاً الجمهور ومؤكداً أن المقطع لا يجب أن يُفهم على أنه تعميم، قائلاً: "أرجو ألا يثير الأمر الاستياء، فهو مقطع صغير عابر وحالة استثنائية لا يمكن تعميمها"، وسط تفاعل وضحكات من الحضور.

كما تحولت أجواء الحفل إلى مناسبة خاصة للاحتفال بعيد ميلاد قيصر الغناء ، حيث فاجأه الجمهور بغناء "هابي بيرث داي تو يو.. سنة يا جميل"، في لحظة مليئة بالفرح والتقدير، وسط واضحة من الساهر الذي عبّر عن امتنانه لمحبيه.

ولفت الأنظار أيضاً ظهور وسام، نجل كاظم الساهر، ضمن فريق الكورال المرافق لوالده على المسرح، في مشاركة فنية مميزة جاءت بعيداً عن الظهور التقليدي لأبناء الفنانين كضيوف في الحفلات، حيث تفاعل الجمهور مع هذه اللحظة.

ويأتي الحفل بالتزامن مع إطلاق ألبوم كاظم الساهر الجديد "بلا عنوان"، الذي يعود من خلاله إلى جمهوره بمجموعة من الأغنيات الجديدة، وسط اهتمام واسع من محبي الفنان ومسيرته الفنية الممتدة لعقود.