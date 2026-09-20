"انظروا إلى أنفسكم أولاً".. سلمان خان يواجه المتنمرين برسالة قوية على الهواء

وخلال فقرة "Weekend Ka Vaar"، انتقد سلمان بعض التصرفات داخل البرنامج، قبل أن ينتقل للحديث عن تجربته الشخصية مع التعليقات السلبية عبر ، مؤكداً أن السخرية من شكل الإنسان أو عمره لا تعكس سوى عقلية من يطلقها.

واستعاد سلمان بعض التعليقات التي يتعرض لها، قائلاً إن البعض يكتبون عنه: "لقد أصبح سلمان سميناً"، قبل أن يخلع قبعته وسترة كان يرتديها، في خطوة مفاجئة أمام المتسابقين، متحدياً منتقديه بأن ينظروا إلى أنفسهم قبل الحكم على الآخرين.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ خلع قميصه واستعرض بنيته الجسدية الحالية، موضحاً أن تغير الشكل مع مرور السنوات أمر طبيعي، ولا يجب أن يتحول إلى سبب للسخرية أو التنمر.

كما وجه سلمان رسالة إلى المتنمرين عبر الإنترنت، داعياً إلى التوقف عن إطلاق الأحكام الجارحة، والتفكير بتأثير الكلمات التي يكتبونها على الآخرين.

وجاء موقف سلمان بعد انتقاده للمتسابق "سكاوت"، الذي كان قد طلب من متابعيه في مجتمع الألعاب مهاجمة سلمان وانتقاده في حال قال شيئاً لا يعجبهم، وهو ما اعتبره سلمان مثالاً على تجاوز النقد إلى الإساءة الشخصية.

وتفاعل المتسابقون داخل المنزل مع كلام سلمان، معبرين عن دعمهم له، فيما تحولت الحلقة إلى مساحة للحديث عن تأثير التنمر الإلكتروني وثقافة التعليقات المسيئة على المشاهير والأشخاص .