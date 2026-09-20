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بعد اتهامها بالتسبب بالطلاق.. سيراي كايا تكشف حقيقة علاقتها بـ إدريس أيبردي
بعد اتهامها بالتسبب بالطلاق.. سيراي كايا تكشف حقيقة علاقتها بـ إدريس أيبردي
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بعد اتهامها بالتسبب بالطلاق.. سيراي كايا تكشف حقيقة علاقتها بـ إدريس أيبردي

فن و منوعات

2026-09-20 | 09:45
بعد اتهامها بالتسبب بالطلاق.. سيراي كايا تكشف حقيقة علاقتها بـ إدريس أيبردي
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Aljadeed
بعد اتهامها بالتسبب بالطلاق.. سيراي كايا تكشف حقيقة علاقتها بـ إدريس أيبردي

أعلنت النجمة التركية سيراي كايا ارتباطها رسميًا بالشخصية التلفزيونية إدريس أيبردي، طليق صحراء إيشيك، بعد فترة من الجدل والاتهامات التي طالتها حول طبيعة علاقتهما.

وشاركت سيراي، نجمة مسلسل "شراب التوت"، عبر حسابها على إنستغرام صورة رومانسية تجمعها بإدريس أيبردي، أرفقتها برمز تعبيري على شكل قلب، قبل أن تنشر بيانًا أوضحت فيه تفاصيل العلاقة وردّت على الاتهامات الموجهة إليها.

وأكدت سيراي أن علاقتها بإدريس بدأت بعد انتهاء زواجه، نافيةً الادعاءات التي تحدثت عن وجود علاقة بينهما خلال فترة ارتباطه بصحراء إيشيك.

وقالت في بيانها إن أي روايات تشير إلى خلاف ذلك لا تعكس الحقيقة، مؤكدة أنها لم تجمعها أي علاقة بصحراء سوى لقاء سابق في حفل زفاف وتبادل متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدافع المجاملة.

كما أوضحت سبب عدم إعلانها عن العلاقة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن صمتها كان بهدف حماية طفل إدريس أيبردي من التأثر بالأزمة، مؤكدة أن الموضوع لم يعد متعلقًا بشخصين فقط.

وأعلنت سيراي أنها بدأت إجراءات قانونية ضد أي منشورات تتضمن إساءات أو اتهامات تراها تشهيرية بحقها.

ويأتي رد سيراي بعد تصريحات صحراء إيشيك، نجمة برنامج "Survivor Türkiye"، التي اتهمت طليقها بالتواصل معها رغم انفصالهما، ووجهت انتقادات حادة إلى سيراي كايا، مدعية أنها دخلت في علاقة معه خلال فترة زواجه.

كما نشرت صحراء عبر حسابها على إنستغرام رسائل ومحادثات قالت إنها تعود بينها وبين طليقها، متهمة إياه بالتواصل مع نساء أخريات، ووصفت سيراي بعبارات أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل.

وتحوّلت القضية إلى واحدة من أبرز أزمات الوسط الفني التركي خلال الفترة الأخيرة، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف المعنية.

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