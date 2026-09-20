بعد أزمة ماكليمور.. إد شيران يخرج عن صمته بشأن الحرب في القطاع وحرية التعبير

وخلال الحفل الذي أقيم على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، أوضح شيران أنه لطالما أراد أن تكون حفلاته مساحة تجمع الناس بعيداً عن الانقسامات السياسية، لكنه وجد نفسه وسط نقاش واسع بسبب التطورات والجدل المرتبط بالموسيقى والمواقف العامة للفنانين.

وأشار المغني إلى أن هجمات السابع من أكتوبر 2023 كانت "مروعة"، مضيفاً أن ما يحدث في غزة في الوقت نفسه يحمل طابعاً "كارثياً وغير مبرر"، بحسب تصريحاته أمام الجمهور.

وتأتي تصريحات شيران بعد أزمة رافقت جولته الغنائية، إثر استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من المشاركة في افتتاح حفلاته بالولايات المتحدة، بعد ترديده عبارة " حرة" خلال حفل سابق في نيوجيرسي.

وأكد شيران أنه لم يكن صاحب قرار استبعاد ماكليمور، موضحاً أن القرار صدر عن الجهة المنظمة للجولة، فيما أعلن عدد من الفنانين الذين كان من المقرر مشاركتهم انسحابهم لاحقاً.

كما شهدت محطات الجولة احتجاجات محدودة من متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، في وقت دافع فيه بعض المعجبين عن موقف شيران، معتبرين أن الحفلات يجب أن تبقى مساحة للموسيقى بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وخلال الحفل، شدد إد شيران على أن جمهوره مرحب به مهما اختلفت آراؤه، مؤكداً أن أعماله تركز على الحب والأمل والوحدة، كما أعرب عن قلقه من فرض قيود على ما يمكن للفنانين قوله على خشبة المسرح.

وفي سياق متصل، أعلن ماكليمور تخصيص مليون لدعم جهود الإغاثة ، فيما تحدثت تقارير عن تعهدات بتبرعات مالية من شيران ورجل الأعمال روبرت كرافت، من دون تفاصيل الجهات المستفيدة.