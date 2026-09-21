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وفاة الفنان والسيناريست السوري ماهر دروبي نجم &quot;ابتسم أيها الجنرال&quot;
وفاة الفنان والسيناريست السوري ماهر دروبي نجم "ابتسم أيها الجنرال"
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وفاة الفنان والسيناريست السوري ماهر دروبي نجم "ابتسم أيها الجنرال"

فن و منوعات

2026-09-21 | 12:32
وفاة الفنان والسيناريست السوري ماهر دروبي نجم "ابتسم أيها الجنرال"
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Aljadeed
وفاة الفنان والسيناريست السوري ماهر دروبي نجم "ابتسم أيها الجنرال"

غيب الموت الفنان والكاتب والسيناريست السوري ماهر دروبي، بعد مسيرة فنية امتدت بين المسرح والتلفزيون والسينما، تاركاً خلفه رصيداً من الأعمال التي جمع فيها بين الكتابة والتمثيل.

وأعلنت منصة "نيو ميديا سوريا" خبر رحيل دروبي، مشيرة إلى أن الفنان السوري خاض خلال مشواره تجارب متعددة في مجالات الفن، سواء من خلال تأليف النصوص المسرحية والدرامية أو عبر مشاركته في عدد من الأعمال التلفزيونية.

وعُرف ماهر دروبي عربياً من خلال دوره في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي عُرض عام 2023، حيث جسّد شخصية وزير الدفاع في العمل السياسي الذي أثار اهتماماً واسعاً ونقاشات كبيرة عند عرضه.

وتناول المسلسل قصة عائلة حاكمة تتنافس على السلطة والنفوذ داخل دولة عربية متخيلة، ورغم تأكيد صنّاع العمل أنه عمل درامي خيالي، ربط بعض المشاهدين والنقاد بين أحداثه وشخصياته وبين وقائع سياسية في سوريا، خصوصاً ما يتعلق بصراعات الحكم داخل العائلة الحاكمة.

وشارك في بطولة "ابتسم أيها الجنرال" عدد من الفنانين السوريين، بينهم مكسيم خليل، عبد الحكيم قطيفان، ريم علي ومازن الناطور، وهو من كتابة سامر رضوان وإخراج عروة محمد.

ماهر دروبي، المولود في مدينة حلب، درس في كلية الحقوق قبل أن يتجه إلى المجال الفني، حيث بدأ مسيرته في الكتابة المسرحية وقدم عدداً من النصوص، من بينها "الدراويش يبحثون عن الحقيقة"، و"الملك هو الملك"، و"أيديولوجيا الأخطاء"، و"أبو زيد الهلالي"، و"سكان الكهف".

وفي مجال الدراما التلفزيونية، كتب قصة وسيناريو وحوار مسلسل "المنعطف" الذي عُرض عام 2011، وتناول قضايا اجتماعية مرتبطة بالفساد والتفاوت الاجتماعي في مدينة حلب.

كما امتدت تجربته إلى السينما من خلال كتابة فيلم "تراب الغرباء"، إضافة إلى مشاركته ممثلاً في عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها "البحث عن صلاح الدين"، و"عذراء الجبل"، و"باب المقام"، و"فتافيت"، و"المنعطف".

وبرحيله، يفقد الوسط الفني السوري أحد الأسماء التي جمعت بين الكتابة والتمثيل، بعدما ترك بصمة في المسرح والدراما والسينما خلال سنوات طويلة من العمل الفني.

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