وفاة الفنان والسيناريست السوري ماهر دروبي نجم "ابتسم أيها الجنرال"

وأعلنت منصة "نيو ميديا " خبر رحيل دروبي، مشيرة إلى أن الفنان السوري خاض خلال مشواره تجارب متعددة في مجالات الفن، سواء من خلال تأليف النصوص المسرحية والدرامية أو عبر مشاركته في عدد من الأعمال التلفزيونية.

وعُرف ماهر دروبي عربياً من خلال دوره في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي عُرض عام 2023، حيث جسّد شخصية في العمل السياسي الذي أثار اهتماماً واسعاً ونقاشات كبيرة عند .

وتناول المسلسل قصة عائلة حاكمة تتنافس على السلطة والنفوذ داخل دولة عربية متخيلة، ورغم تأكيد صنّاع العمل أنه عمل درامي ، ربط بعض المشاهدين والنقاد بين أحداثه وشخصياته وبين وقائع سياسية في سوريا، خصوصاً ما يتعلق بصراعات الحكم داخل العائلة الحاكمة.

وشارك في بطولة "ابتسم أيها الجنرال" عدد من الفنانين السوريين، بينهم مكسيم خليل، عبد قطيفان، ومازن الناطور، وهو من كتابة سامر وإخراج عروة محمد.

ماهر دروبي، المولود في مدينة حلب، درس في كلية الحقوق قبل أن يتجه إلى المجال الفني، حيث بدأ مسيرته في الكتابة المسرحية وقدم عدداً من النصوص، من بينها "الدراويش يبحثون عن الحقيقة"، و"الملك هو الملك"، و"أيديولوجيا الأخطاء"، و"أبو زيد الهلالي"، و"سكان الكهف".

وفي مجال الدراما التلفزيونية، كتب قصة وسيناريو وحوار مسلسل "المنعطف" الذي عُرض عام 2011، وتناول قضايا اجتماعية مرتبطة بالفساد والتفاوت الاجتماعي في مدينة حلب.

كما امتدت تجربته إلى السينما من خلال كتابة فيلم "تراب الغرباء"، إضافة إلى مشاركته ممثلاً في عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها "البحث عن "، و"عذراء الجبل"، و"باب المقام"، و"فتافيت"، و"المنعطف".

وبرحيله، يفقد الوسط الفني السوري أحد الأسماء التي جمعت بين الكتابة والتمثيل، بعدما ترك بصمة في المسرح والدراما والسينما خلال سنوات طويلة من العمل الفني.