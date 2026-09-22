أحدث ظهور للسيدة فيروز؟ إليكم حقيقة الصورة المتداولة

وزعم ناشرو الصورة أنها توثّق أحدث ظهور للسيدة فيروز، إلا أن هذا الادعاء غير صحيح، إذ لا تتوافر أي معلومات موثوقة تثبت أن الصورة حديثة أو أنها تعود إلى ظهور جديد لها.
وكان آخر ظهور علني موثّق للسيدة فيروز خلال مأتم نجلها هلي الرحباني، الذي توفي عن عمر ناهز 67 عاماً، وأُقيمت مراسم تشييعه في 10 كانون الثاني 2026، داخل كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس في المحيدثة–بكفيا.
وجاء رحيل هلي بعد أشهر من وفاة شقيقه الأكبر، الموسيقي والمسرحي زياد الرحباني، في 26 تموز 2025.
وشارك في مراسم التشييع عدد من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية، قبل نقل جثمان الراحل إلى مدافن السيدة فيروز في شويا، حيث ووري في الثرى.