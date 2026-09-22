إيميه صياح تهاجم تصرف ضحى العريبي في مزار سيدة حريصا: "لأي قعر وصلنا؟"

دخلت الإعلامية والممثلة إيميه على خط الجدل الذي أثارته المشهورة ضحى العريبي، عقب انتشار مقطع مصوّر لها من داخل مزار سيدة في ، اعتبره عدد كبير من المتابعين مسيئاً إلى حرمة المكان المقدس.



