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إيميه صياح تهاجم تصرف ضحى العريبي في مزار سيدة حريصا: &quot;لأي قعر وصلنا؟&quot;
إيميه صياح تهاجم تصرف ضحى العريبي في مزار سيدة حريصا: "لأي قعر وصلنا؟"
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إيميه صياح تهاجم تصرف ضحى العريبي في مزار سيدة حريصا: "لأي قعر وصلنا؟"

فن و منوعات

2026-09-22 | 03:52
إيميه صياح تهاجم تصرف ضحى العريبي في مزار سيدة حريصا: "لأي قعر وصلنا؟"
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Aljadeed
إيميه صياح تهاجم تصرف ضحى العريبي في مزار سيدة حريصا: "لأي قعر وصلنا؟"

دخلت الإعلامية والممثلة اللبنانية إيميه صياح على خط الجدل الذي أثارته المشهورة ضحى العريبي، عقب انتشار مقطع مصوّر لها من داخل مزار سيدة لبنان في حريصا، اعتبره عدد كبير من المتابعين مسيئاً إلى حرمة المكان المقدس.

وعبّرت إيميه عن استيائها الشديد مما ظهر في الفيديو، مؤكدة أن الخطأ في لفظ كلمة قد يكون مقبولاً، لكن تحويله إلى مادة للضحك والسخرية والتعامل معه باستخفاف أمر غير مقبول.

وكتبت: «عادي تغلط بلفظ كلمة، بس مش عادي تغلط ونضحك ونتمسخر وتعتبرها عادي»، منتقدة عدم إدراك طبيعة المكان رغم وضوح رموزه الدينية من أيقونات وصلبان وشموع وتماثيل للقديسين.

كما استنكرت تصوير فقرة «Outfit Check» داخل المزار، قائلة: «Seriously! لوين وصلنا؟ لأي تحت ولأي قعر وصلنا؟».

واختتمت إيميه رسالتها بالتأكيد أن الأمر يمثل مشكلة في الحالتين، سواء كان التصرف مقصوداً أم غير مقصود، معتبرة أن اجتماع الجهل مع «التأثير» يشكّل مصيبة لا مجرد خطأ عابر.

 
 
 

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