إيميه صياح تهاجم تصرف ضحى العريبي في مزار سيدة حريصا: "لأي قعر وصلنا؟"

وعبّرت إيميه عن استيائها الشديد مما ظهر في الفيديو، مؤكدة أن الخطأ في لفظ كلمة قد يكون مقبولاً، لكن تحويله إلى مادة للضحك والسخرية والتعامل معه باستخفاف أمر غير مقبول.
وكتبت: «عادي تغلط بلفظ كلمة، بس مش عادي تغلط ونضحك ونتمسخر وتعتبرها عادي»، منتقدة عدم إدراك طبيعة المكان رغم وضوح رموزه الدينية من أيقونات وصلبان وشموع وتماثيل للقديسين.
كما استنكرت تصوير فقرة «Outfit Check» داخل المزار، قائلة: «Seriously! لوين وصلنا؟ لأي تحت ولأي قعر وصلنا؟».
واختتمت إيميه رسالتها بالتأكيد أن الأمر يمثل مشكلة في الحالتين، سواء كان التصرف مقصوداً أم غير مقصود، معتبرة أن اجتماع الجهل مع «التأثير» يشكّل مصيبة لا مجرد خطأ عابر.
تصدّر أحدث ظهور للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برفقة ابنتها هنا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما معاً في مقطع عفوي نشرته هنا عبر حسابها على تطبيق «تيك توك».
افتتحت النجمة العراقية رحمة رياض الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بسهرة غنائية مميزة احتضنها المسرح الأثري في قرطاج، مساء الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026، وسط حضور جماهيري لافت وتغطية إعلامية عربية واسعة.
أحيا الفنان ناصيف زيتون حفل افتتاح الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على المسرح الأثري في قرطاج، متحدّيًا وعكة صحية مفاجئة لم تمنعه من لقاء جمهوره وتقديم حفله للمرة السابعة على هذا المسرح العريق.