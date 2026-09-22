يارا تتوّج نجاحها في تونس بلقب «أميرة قرطاج».. وإطلالة بنفسجية تخطف الأنظار

ومنح الجمهور يارا لقب «أميرة قرطاج» خلال حفلها الأخير، في تعبير عن المحبة الكبيرة التي حظيت بها، وعن الرابط الفني والثقافي الذي يجمع وتونس.

وقدّمت يارا خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، من بينها «صدفة»، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومها الجديد «تغيير الفصول».

كما فاجأت الجمهور بأدائها الأغنية الشهيرة «جاري يا حمودة»، وسط تفاعل واسع وأجواء حماسية رافقتها عروض راقصة لافتة.

وعلى صعيد الإطلالة، خطفت يارا الأنظار بفستان بنفسجي طويل ومطرّز، تميّز بتصميم أنيق وفخم انسجم مع أجواء المسرح التاريخي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ومكياج ناعمين أبرزا ملامحها.

وتداول الجمهور صوراً ومقاطع من الحفل عبر ، مشيداً بأداء يارا وتفاعلها مع الحاضرين، إضافة إلى إطلالتها التي شكّلت أحد أبرز تفاصيل الأمسية.