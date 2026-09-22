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يارا تتوّج نجاحها في تونس بلقب «أميرة قرطاج».. وإطلالة بنفسجية تخطف الأنظار
يارا تتوّج نجاحها في تونس بلقب «أميرة قرطاج».. وإطلالة بنفسجية تخطف الأنظار
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يارا تتوّج نجاحها في تونس بلقب «أميرة قرطاج».. وإطلالة بنفسجية تخطف الأنظار

فن و منوعات

2026-09-22 | 05:22
يارا تتوّج نجاحها في تونس بلقب «أميرة قرطاج».. وإطلالة بنفسجية تخطف الأنظار
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Aljadeed
يارا تتوّج نجاحها في تونس بلقب «أميرة قرطاج».. وإطلالة بنفسجية تخطف الأنظار

عاشت الفنانة اللبنانية يارا خلال الأشهر الماضية فصلاً استثنائياً من النجاح الفني والجماهيري في تونس، تُوّج بحفلات حاشدة انطلقت من مهرجان الحمامات الدولي ووصلت إلى المسرح الأثري في قرطاج.

ومنح الجمهور التونسي يارا لقب «أميرة قرطاج» خلال حفلها الأخير، في تعبير عن المحبة الكبيرة التي حظيت بها، وعن الرابط الفني والثقافي الذي يجمع لبنان وتونس.

وقدّمت يارا خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، من بينها «صدفة»، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومها الجديد «تغيير الفصول».

كما فاجأت الجمهور بأدائها الأغنية التونسية الشهيرة «جاري يا حمودة»، وسط تفاعل واسع وأجواء حماسية رافقتها عروض راقصة لافتة.

وعلى صعيد الإطلالة، خطفت يارا الأنظار بفستان بنفسجي طويل ومطرّز، تميّز بتصميم أنيق وفخم انسجم مع أجواء المسرح التاريخي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ومكياج ناعمين أبرزا جمال ملامحها.

وتداول الجمهور صوراً ومقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيداً بأداء يارا وتفاعلها مع الحاضرين، إضافة إلى إطلالتها التي شكّلت أحد أبرز تفاصيل الأمسية.

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