تفاصيل جديدة يكشفها التحقيق بعد وفاة نجل سيندي كروفورد داخل مركز لإعادة التأهيل

وبحسب سجلات ، تلقت شرطة مونيكا 20 سبتمبر/أيلول بلاغاً عن احتمال وقوع جرعة زائدة داخل أحد المباني، لتتوجه فرق الإسعاف إلى الموقع حيث عُثر على بريسلي متوفياً، وأُعلنت وفاته رسمياً عند الساعة 9:45 صباحاً.

وأكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات على شبهة جنائية حتى الآن، فيما أنجز مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة تشريح الجثة، من دون حسم السبب الرسمي للوفاة أو طبيعتها، بانتظار استكمال التحقيقات والفحوص اللازمة.

وكان بريسلي قد تحدث سابقاً بصراحة عن معاناته مع الإدمان ومشكلات الصحة النفسية، فيما كشفت شقيقته كايا غيربر أخيراً تأثير أزماته في العائلة بأكملها.

وبدأ الراحل مسيرته في عرض الأزياء بعمر مبكر، وشارك في حملات وعروض لعلامات عالمية بارزة، بينما طلبت عائلته احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة المؤلمة.