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تفاصيل جديدة يكشفها التحقيق بعد وفاة نجل سيندي كروفورد داخل مركز لإعادة التأهيل
تفاصيل جديدة يكشفها التحقيق بعد وفاة نجل سيندي كروفورد داخل مركز لإعادة التأهيل
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تفاصيل جديدة يكشفها التحقيق بعد وفاة نجل سيندي كروفورد داخل مركز لإعادة التأهيل

فن و منوعات

2026-09-22 | 03:39
تفاصيل جديدة يكشفها التحقيق بعد وفاة نجل سيندي كروفورد داخل مركز لإعادة التأهيل
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Aljadeed
تفاصيل جديدة يكشفها التحقيق بعد وفاة نجل سيندي كروفورد داخل مركز لإعادة التأهيل

كُشفت تفاصيل جديدة حول وفاة عارض الأزياء بريسلي غيربر، نجل النجمة العالمية سيندي كروفورد ورجل الأعمال راندي غيربر، عن عمر ناهز 27 عاماً، داخل منشأة لإعادة التأهيل في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وبحسب سجلات الطوارئ، تلقت شرطة سانتا مونيكا صباح 20 سبتمبر/أيلول بلاغاً عن احتمال وقوع جرعة زائدة داخل أحد المباني، لتتوجه فرق الإسعاف إلى الموقع حيث عُثر على بريسلي متوفياً، وأُعلنت وفاته رسمياً عند الساعة 9:45 صباحاً.

وأكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات على شبهة جنائية حتى الآن، فيما أنجز مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس تشريح الجثة، من دون حسم السبب الرسمي للوفاة أو طبيعتها، بانتظار استكمال التحقيقات والفحوص اللازمة.

وكان بريسلي قد تحدث سابقاً بصراحة عن معاناته مع الإدمان ومشكلات الصحة النفسية، فيما كشفت شقيقته كايا غيربر أخيراً تأثير أزماته في العائلة بأكملها.

وبدأ الراحل مسيرته في عرض الأزياء بعمر مبكر، وشارك في حملات وعروض لعلامات عالمية بارزة، بينما طلبت عائلته احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة المؤلمة.

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