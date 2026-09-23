ملكة جمال جامايكا السابقة تقاضي منظمة ملكة جمال الكون بعد سقوطها من المسرح

وبحسب وثائق الدعوى المقدمة أمام المحكمة في ولاية ديلاوير، اتهمت هنري المنظمة بالإهمال وعدم توفير معايير السلامة اللازمة، مشيرة إلى أنها سقطت من ارتفاع يقارب 1.5 متر أثناء مشاركتها في إحدى الفقرات الاستعراضية خلال التصفيات التمهيدية.

وقالت الدعوى إن السقوط حدث بعدما عبرت عبر فتحة مكشوفة في المسرح كانت تحتوي على معدات إضاءة وخرسانة، موضحة أن الأضواء القوية المسلطة على وجهها حجبت رؤيتها ومنعتها من ملاحظة حافة المسرح.

وأسفر الحادث عن فقدان هنري للوعي وإصابتها بنزيف حاد في المخ ونزيف تحت العنكبوتية وإصابات دماغية رضية، ما استدعى دخولها المستشفى لعدة أسابيع، وأثر على مسيرتها الطبية وتخصصها في طب .

كما أشارت الدعوى إلى أن عددًا من المتسابقات كنّ قد أثَرن مخاوف سابقة بشأن تصميم المسرح والإضاءة، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات كافية قبل وقوع الحادث، قبل أن تُجرى تعديلات على المسرح لاحقًا وإضافة أضواء لتحديد الحواف.

من جهتها، أكدت منظمة " " أنها لم تتلقَّ رسميًا أوراق الدعوى حتى الآن، موضحة أن مسؤولية تجهيز المسرح وسلامته كانت تقع على عاتق الجهة المنظمة المحلية في تايلاند.

وأضافت المنظمة أنها تكفلت بالمصاريف الطبية والعلاجية الخاصة بغابرييل هنري في تايلاند وجامايكا، رغم عدم وجود قانوني بذلك، كما عرضت عليها دور سفيرة للنوايا الحسنة ضمن فريق المنظمة، بحسب بيانها.

وتستمر الإجراءات القانونية بانتظار تطورات القضية وما ستؤول إليه مطالبات هنري بالتعويض.