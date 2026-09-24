محكمة النقض تؤيد إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

وأكدت محكمة النقض لصحيفة «لوموند» ، الأربعاء، رفض الطعن الذي تقدم به حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، موضحة أن « في هذه القضية تقرر عدم قبوله».

وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أيدت، منتصف يونيو/حزيران الماضي، قرار إحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب الشابة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب المغربي منذ بدء التحقيقات والإجراءات القضائية.

وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف، تقدم حكيمي بطعن أمام محكمة النقض، التي تنظر في المسائل القانونية والإجرائية ولا تعيد بحث وقائع القضية. ومع رفض الطعن، أصبح قرار الإحالة إلى المحاكمة نافذاً، فيما لم يحدد الفرنسي حتى الآن موعداً للمحاكمة، وسط توقعات بأن تبدأ خلال العام المقبل، بحسب موقع «راديو مونت كارلو» الفرنسي.

من جانبها، قالت راشيل-فلور باردو، محامية الشابة، في بيان صدر الثلاثاء، إن موكلتها خاضت «معركة قانونية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام»، واتهمت فريق الدفاع عن حكيمي بالتشهير والإساءة المتعمدة إلى موكلتها.

وأضافت أن الشابة «عازمة على نيل العدالة» ومواصلة معركتها حتى النهاية، معربة عن أملها في أن تسهم القضية في مساعدة أخريات، وأن تعزز حول العنف الجنسي في عالم .

بدوره، قال برتران بيرييه، محامي الطرف المدني أمام محكمة النقض، إن قرار المحكمة «يعكس ورصانة التعليل» الذي استندت إليه محكمة الاستئناف.

ومع انتهاء الطعن أمام محكمة النقض، يتجه الملف الآن إلى مرحلة المحاكمة، حيث ستتاح لحكيمي فرصة الدفاع عن روايته للأحداث أمام القضاء، في مواجهة الاتهامات التي وجهتها إليه الشابة في فبراير/شباط 2023. ويؤكد اللاعب، منذ بداية القضية، نفيه للتهمة الموجهة إليه.