وفاة ابنة الممثلة اللبنانية جومانا شمعون بعد معاناة مع المرض

وأعلنت عائلة الراحلة أن الصلاة لراحة نفسها ستُقام عند الساعة الثالثة ظهر غد الخميس 24 أيلول/سبتمبر، في كنيسة مار تقلا – ، على أن تُوارى الثرى في مدافن العائلة في دقون.

وفي أول تعليق لها بعد وفاة ابنتها، نشرت جومانا ورقة النعي عبر حسابها، وأرفقتها بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن حجم الصدمة والألم الذي تعيشه، حيث كتبت: «آخ احترق قلبي وانكسر ظهري يا ملوسة، يا ماما… يا ، يا ، يا رفيقة دربي وعمري أنتِ».

وفي رسالة أخرى، تابعت شمعون رثاء ابنتها قائلة: «انطفأ نور عينيّ يا ماما، يا عروس، يا حلوة، يا عمري. عطّرتِ أرجاء البيت بوجودك، وكنتِ سندي. كسرتِ ظهري يا ميلو. قلتُ لربنا أن يأخذ من عمري، فاختاركِ ملاكًا إلى السماء، في حضن أمك العذراء».

يُذكر أن الراحلة ميليسا سيمون شمعون كانت متزوجة من السيد شعيا.

وتُقبل التعازي قبل الدفن في قاعة كنيسة مار تقلا – دقون، يوم الخميس، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساءً. كما تُقبل التعازي يوم الجمعة 25 أيلول/سبتمبر، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً، في صالون كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر، على أن يُقام بعدها قداس لراحة نفس الراحلة في الكنيسة.

وأثار خبر وفاة ميليسا سيمون شمعون من الحزن والتعاطف، وسط مواساة للممثلة جومانا شمعون وعائلتها في مصابهم الأليم.