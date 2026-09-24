طلاق علي غزلان وفرح شعبان يعود للواجهة.. تصريحات متبادلة تكشف تفاصيل الخلافات بينهما

وكان غزلان قد تحدث خلال لقاء صوتي عن أسباب انفصاله عن ، مؤكدًا أنه احتفظ بتفاصيل تلك المرحلة مكتوبة، ليشرحها لابنه في ، مشيرًا إلى أنه مرّ بفترة صعبة شعر خلالها بعدم التقدير رغم ما قدمه لعائلته خلال سنوات الزواج.

في المقابل، ردّت فرح على تصريحات طليقها، وقالت إنها تعرضت للظلم، لكنها فضّلت عدم كشف كل تفاصيل الانفصال حفاظًا على مصلحة ابنهما وعدم التأثير على علاقته بوالده مستقبلًا.

وعاد للحديث مجددًا عن معاناته بعد الطلاق، كاشفًا أنه مرّ بضغوط نفسية كبيرة، ووصل إلى مرحلة فكر فيها بإنهاء حياته، قبل أن يتجاوز تلك الفترة بمساندة والدته.

ويأتي هذا الجدل بعد أشهر من إعلان انفصالهما رسميًا للمرة الثالثة، بعد زواج استمر نحو 4 سنوات أثمر عن طفل واحد.