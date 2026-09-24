أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طلاق علي غزلان وفرح شعبان يعود للواجهة.. تصريحات متبادلة تكشف تفاصيل الخلافات بينهما
طلاق علي غزلان وفرح شعبان يعود للواجهة.. تصريحات متبادلة تكشف تفاصيل الخلافات بينهما
A-
A+

طلاق علي غزلان وفرح شعبان يعود للواجهة.. تصريحات متبادلة تكشف تفاصيل الخلافات بينهما

فن و منوعات

2026-09-24 | 03:38
طلاق علي غزلان وفرح شعبان يعود للواجهة.. تصريحات متبادلة تكشف تفاصيل الخلافات بينهما
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طلاق علي غزلان وفرح شعبان يعود للواجهة.. تصريحات متبادلة تكشف تفاصيل الخلافات بينهما

تصدر اسم الثنائي المصري علي غزلان وفرح شعبان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودة الخلافات بينهما إلى الواجهة عقب تصريحات جديدة حول تفاصيل طلاقهما الثالث.

وكان غزلان قد تحدث خلال لقاء صوتي عن أسباب انفصاله عن فرح شعبان، مؤكدًا أنه احتفظ بتفاصيل تلك المرحلة مكتوبة، ليشرحها لابنه في المستقبل، مشيرًا إلى أنه مرّ بفترة صعبة شعر خلالها بعدم التقدير رغم ما قدمه لعائلته خلال سنوات الزواج.

في المقابل، ردّت فرح شعبان على تصريحات طليقها، وقالت إنها تعرضت للظلم، لكنها فضّلت عدم كشف كل تفاصيل الانفصال حفاظًا على مصلحة ابنهما وعدم التأثير على علاقته بوالده مستقبلًا.

وعاد علي غزلان للحديث مجددًا عن معاناته بعد الطلاق، كاشفًا أنه مرّ بضغوط نفسية كبيرة، ووصل إلى مرحلة فكر فيها بإنهاء حياته، قبل أن يتجاوز تلك الفترة بمساندة والدته.

ويأتي هذا الجدل بعد أشهر من إعلان انفصالهما رسميًا للمرة الثالثة، بعد زواج استمر نحو 4 سنوات أثمر عن طفل واحد.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

وفاة أحمد فارس "كوكسال بابا المصري" بعد أزمة صحية مفاجئة
07:10

وفاة أحمد فارس "كوكسال بابا المصري" بعد أزمة صحية مفاجئة

توفي الشاب أحمد فارس، أحد أبناء محافظة بني سويف، داخل مستشفى بني سويف التخصصي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

07:10

وفاة أحمد فارس "كوكسال بابا المصري" بعد أزمة صحية مفاجئة

توفي الشاب أحمد فارس، أحد أبناء محافظة بني سويف، داخل مستشفى بني سويف التخصصي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حسن الشافعي يخرج عن صمته بعد انتشار خبر القبض عليه.. "لم أكن طرفًا في أي قضية"
04:03

حسن الشافعي يخرج عن صمته بعد انتشار خبر القبض عليه.. "لم أكن طرفًا في أي قضية"

خرج الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي عن صمته بعد انتشار أخبار تزعم القبض عليه في قضية مخدرات، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

04:03

حسن الشافعي يخرج عن صمته بعد انتشار خبر القبض عليه.. "لم أكن طرفًا في أي قضية"

خرج الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي عن صمته بعد انتشار أخبار تزعم القبض عليه في قضية مخدرات، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

وليد الغزالي يواجه تطورات جديدة في قضية الممنوعات
04:00

وليد الغزالي يواجه تطورات جديدة في قضية الممنوعات

تواصل جهات التحقيق في مصر فحص تفاصيل قضية الشاعر والملحن وليد الغزالي، بعد اتهامه بحيازة مواد مخدّرة في القاهرة الجديدة، وسط ظهور معلومات جديدة خلال التحقيقات.

04:00

وليد الغزالي يواجه تطورات جديدة في قضية الممنوعات

تواصل جهات التحقيق في مصر فحص تفاصيل قضية الشاعر والملحن وليد الغزالي، بعد اتهامه بحيازة مواد مخدّرة في القاهرة الجديدة، وسط ظهور معلومات جديدة خلال التحقيقات.

اخترنا لكم
وفاة أحمد فارس "كوكسال بابا المصري" بعد أزمة صحية مفاجئة
07:10
حسن الشافعي يخرج عن صمته بعد انتشار خبر القبض عليه.. "لم أكن طرفًا في أي قضية"
04:03
وليد الغزالي يواجه تطورات جديدة في قضية الممنوعات
04:00
تدهور مفاجئ في صحة الفنان سامي عبد الحليم.. ونقله إلى العناية المركزة مجددًا
03:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026