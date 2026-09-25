رباب كنعان نجمة «جميل وهناء» تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء

واشتهرت رباب خلال مسيرتها الفنية بعدد من الشخصيات التي بقيت عالقة في ذاكرة المشاهدين، أبرزها شخصية «وردة» في مسلسل «يوميات جميل وهناء» إلى جانب الفنان ونورمان ، وهي الشخصية التي حققت لها انتشاراً واسعاً وجعلت اسمها مرتبطاً بأحد أبرز الأعمال الكوميدية .

بدأت رباب كنعان مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي بعد تخرجها من في ، وشاركت في مجموعة من المسلسلات الناجحة، بينها «الفصول الأربعة»، «حمام القيشاني»، «بقعة ضوء» و«أثر الفراشة».

وكانت الفنانة السورية قد أثارت جدلاً عام 2020 بعدما أعلنت اعتزالها الفن عبر حسابها على ، حيث كتبت حينها: «عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي»، قبل أن توضح لاحقاً أن ظروف العمل والحياة كانت وراء ابتعادها عن الساحة.

ورغم غيابها، بقي اسم رباب كنعان حاضراً لدى الجمهور، خصوصاً مع إعادة تداول مشاهد من أعمالها القديمة، وسط مطالبات بعودتها إلى الشاشة. ويأتي ظهورها الأخير ليجدد الاهتمام بها وبمسيرتها التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في الدراما السورية.