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رباب كنعان نجمة «جميل وهناء» تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء
رباب كنعان نجمة «جميل وهناء» تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء
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رباب كنعان نجمة «جميل وهناء» تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء

فن و منوعات

2026-09-25 | 11:23
رباب كنعان نجمة «جميل وهناء» تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء
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Aljadeed
رباب كنعان نجمة «جميل وهناء» تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء

فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان جمهورها بأحدث ظهور لها بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الساحة الفنية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وإطلالة جديدة لها، أعادت اسمها إلى الواجهة وسط تفاعل واسع من محبيها الذين استعادوا ذكريات أدوارها الشهيرة.

واشتهرت رباب كنعان خلال مسيرتها الفنية بعدد من الشخصيات التي بقيت عالقة في ذاكرة المشاهدين، أبرزها شخصية «وردة» في مسلسل «يوميات جميل وهناء» إلى جانب الفنان أيمن زيدان ونورمان أسعد، وهي الشخصية التي حققت لها انتشاراً واسعاً وجعلت اسمها مرتبطاً بأحد أبرز الأعمال الكوميدية السورية.


بدأت رباب كنعان مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وشاركت في مجموعة من المسلسلات الناجحة، بينها «الفصول الأربعة»، «حمام القيشاني»، «بقعة ضوء» و«أثر الفراشة».

وكانت الفنانة السورية قد أثارت جدلاً عام 2020 بعدما أعلنت اعتزالها الفن عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت حينها: «عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي»، قبل أن توضح لاحقاً أن ظروف العمل والحياة كانت وراء ابتعادها عن الساحة.

ورغم غيابها، بقي اسم رباب كنعان حاضراً لدى الجمهور، خصوصاً مع إعادة تداول مشاهد من أعمالها القديمة، وسط مطالبات بعودتها إلى الشاشة. ويأتي ظهورها الأخير ليجدد الاهتمام بها وبمسيرتها التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في الدراما السورية.

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