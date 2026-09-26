تفاصيل عقد قران عايض يوسف الى العلن.. مهر خيالي و هدايا مميزة فاقت التوقعات

وبحسب ما نشرته إحدى الصفحات، فإن مهر العروس قُدّر بـ100 ألف، إضافة إلى شبكة بقيمة 20 ألفاً، وساعة من علامة "باتيك فيليب"، كما زعمت الصفحة أن عايض قدّم لزوجته أغنية خاصة تحمل اسمها احتفالاً بهذه المناسبة. إلا أن هذه التفاصيل لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الفنان السعودي أو من مصادر مقربة منه حتى الآن.وكان قد فاجأ جمهوره بإعلان عقد قرانه من خلال حساباته الرسمية على ، حيث نشر مجموعة من الصور التي وثّقت أجواء المناسبة وسط أفراد عائلته وأقاربه، من دون وجه العروس أو مشاركة أي تفاصيل إضافية عنها.وعلّق الفنان السعودي على هذه الخطوة قائلاً: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني على من اختارها الله شريكةً لعمري"، داعياً الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.ومنذ إعلان الزواج، تصدّر اسم عايض قائمة البحث على مواقع التواصل، وسط تساؤلات الجمهور حول هوية زوجته الجديدة، خصوصاً بعد تداول معلومات غير مؤكدة تفيد بأنها شابة كويتية تبلغ من العمر 28 عاماً وتنتمي إلى عائلة كويتية، إلا أن الفنان لم يعلّق على هذه المعلومات، واختار الاحتفاظ بتفاصيل حياته الخاصة بعيداً عن الإعلام.