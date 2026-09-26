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تفاصيل عقد قران عايض يوسف الى العلن.. مهر خيالي و هدايا مميزة فاقت التوقعات
تفاصيل عقد قران عايض يوسف الى العلن.. مهر خيالي و هدايا مميزة فاقت التوقعات
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تفاصيل عقد قران عايض يوسف الى العلن.. مهر خيالي و هدايا مميزة فاقت التوقعات

فن و منوعات

2026-09-26 | 05:30
تفاصيل عقد قران عايض يوسف الى العلن.. مهر خيالي و هدايا مميزة فاقت التوقعات
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Aljadeed
تفاصيل عقد قران عايض يوسف الى العلن.. مهر خيالي و هدايا مميزة فاقت التوقعات

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاصيل جديدة حول عقد قران الفنان السعودي عايض يوسف، بعد أيام من إعلانه زواجه رسمياً، حيث أثارت هذه المعلومات المتداولة اهتمام الجمهور الذي كان يتابع تفاصيل المناسبة، خصوصاً مع حرص الفنان على إبقاء هوية العروس وحياتها الشخصية بعيدتين عن الأضواء.

وبحسب ما نشرته إحدى الصفحات، فإن مهر العروس قُدّر بـ100 ألف، إضافة إلى شبكة بقيمة 20 ألفاً، وساعة من علامة "باتيك فيليب"، كما زعمت الصفحة أن عايض قدّم لزوجته أغنية خاصة تحمل اسمها احتفالاً بهذه المناسبة. إلا أن هذه التفاصيل لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الفنان السعودي أو من مصادر مقربة منه حتى الآن.
وكان عايض يوسف قد فاجأ جمهوره بإعلان عقد قرانه من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مجموعة من الصور التي وثّقت أجواء المناسبة وسط أفراد عائلته وأقاربه، من دون الكشف عن وجه العروس أو مشاركة أي تفاصيل إضافية عنها.
وعلّق الفنان السعودي على هذه الخطوة قائلاً: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني على من اختارها الله شريكةً لعمري"، داعياً الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.
ومنذ إعلان الزواج، تصدّر اسم عايض يوسف قائمة البحث على مواقع التواصل، وسط تساؤلات الجمهور حول هوية زوجته الجديدة، خصوصاً بعد تداول معلومات غير مؤكدة تفيد بأنها شابة كويتية تبلغ من العمر 28 عاماً وتنتمي إلى عائلة كويتية، إلا أن الفنان لم يعلّق على هذه المعلومات، واختار الاحتفاظ بتفاصيل حياته الخاصة بعيداً عن الإعلام.
 

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