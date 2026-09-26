حسين الدايخ يحتفل بزفافه وسط أجواء مميزة ورقص ترف التقي و شقيقه محمد يتصدر

الممثل اللبناني دايخ بزفافه على الشابة مهى ، في أجواء عائلية مميزة جمعت عدداً من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة. وشارك دايخ عبر حساباته على مقطع فيديو وثّق خلاله أبرز لحظات الحفل، من التحضيرات وصولاً إلى أجواء الفرح والاحتفال برفقة محبيه.



ويأتي هذا الزواج بعد أشهر من إعلان خطوبته، حيث كان دايخ قد شارك في مطلع العام الجاري مجموعة من الصور التي وثّقت تلك المناسبة، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين تمنوا له حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

ولفت حفل الزفاف الأنظار بحضور عدد من الوجوه الفنية، إلا أن وجود الممثلة إلى جانب شقيقه الممثل والمخرج محمد دايخ أثار اهتمام الجمهور، خاصة بعد تداول صور ومقاطع من المناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وكان اسم ترف التقي ومحمد دايخ قد تصدّر في الفترة الماضية حديث المتابعين، بعد تداول عن ارتباطهما، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من الطرفين حول طبيعة العلاقة، في وقت اختارا فيه الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية بعيداً عن الأضواء.