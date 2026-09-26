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مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم جدل زواجه منها وهذا ما أكده
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم جدل زواجه منها وهذا ما أكده
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مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم جدل زواجه منها وهذا ما أكده

فن و منوعات

2026-09-26 | 08:31
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم جدل زواجه منها وهذا ما أكده
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مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم جدل زواجه منها وهذا ما أكده

أثار أحدث ظهور للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو عفوي ظهرت خلاله داخل سيارة برفقة عمر بجاتو، نجل مدير أعمالها ناصر بجاتو، وهو ما فتح باب التساؤلات مجدداً حول حياتها الشخصية، خصوصاً بعد ملاحظة ارتدائها دبلة في يدها اليسرى.


وظهرت شيرين في الفيديو بأجواء مرحة وعفوية، حيث كانت تغني وتتمايل على أنغام أغنية «بحرية» التي سبق أن قدّمتها مع الفنان محمد حماقي، فيما بدا عليها الانسجام والراحة خلال ظهورها برفقة عمر بجاتو. وسرعان ما انتشر المقطع بين المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤية شيرين مجدداً بعد فترة من الغياب النسبي عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عمر بجاتو قد شارك الفيديو عبر حسابه، وكتب تعليقاً قال فيه: «أهو في النور عشان تشوفه كويس.. بتحبكو قد البحر وسمكو»، في إشارة إلى العلاقة القريبة والمحبة التي تجمع شيرين بجمهورها.

لكن ظهور الدبلة في يد شيرين أشعل التكهنات، إذ ربط بعض المتابعين بين هذا التفصيل واحتمال وجود علاقة أو زواج بينها وبين مدير أعمالها ناصر بجاتو، خاصة مع تكرار ظهورهما خلال الفترة الماضية في مناسبات مختلفة.

وفي أول توضيح حول الأمر، حسم ناصر بجاتو الجدل، مؤكداً أن الفيديو جاء بشكل عفوي وصدفة، وأن شيرين تجمعها علاقة طيبة بأسرته، موضحاً أن ظهورها برفقة نجله لا يحمل أي دلالات أخرى. كما أشار إلى أن الهدف من الفيديو هو طمأنة الجمهور عليها، وأنها بخير وبصحة جيدة بعد آخر حفلاتها.

وأكد بجاتو أن شيرين موجودة وسط أجواء عائلية وداعمة، مشدداً على أن ما تم تداوله حول ارتباطها به لا يستند إلى معلومات مؤكدة، وأن الدبلة التي ظهرت في يدها لا تعني بالضرورة وجود زواج أو إعلان رسمي عن ارتباط.

ويأتي هذا الظهور في وقت يواصل فيه جمهور شيرين متابعة أخبارها وتفاصيل حياتها الفنية والشخصية، وسط اهتمام كبير بكل إطلالة جديدة لها.

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