"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة

وشاركت عبر حساباتها على فيديو طريفاً حمل أجواءً عفوية، ظهر فيه محادثة ضمن مجموعة على تطبيق "واتساب" لأشخاص يخططون للقاء على الغداء في التالي، قبل أن يظهر صوت نجوى في رسالة صوتية تعد فيها بأن "القعدة رح تكون ".

وأرفقت نجوى الفيديو بتعليق كتبت فيه: "أحلى قعدة ع سطح "، ما زاد من حيرة المتابعين حول طبيعة المفاجأة التي تحضر لها، خصوصاً مع ارتباط اسمها دائماً بالمشاريع الفنية الكبيرة والحفلات الجماهيرية.

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل واسع، حيث بدأ المتابعون بطرح التساؤلات حول ما إذا كانت "القعدة" المرتقبة تحمل إعلاناً عن أغنية ، أو جلسة فنية خاصة، أو مناسبة تجمع نجوى كرم بجمهورها بطريقة مختلفة.

وحتى الآن، لم تكشف شمس الأغنية عن أي تفاصيل إضافية، مكتفيةً بإثارة الحماس والتشويق قبل الإعلان الرسمي عن مشروعها المقبل.