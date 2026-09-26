"أحلى قعدة ع سطح بيروت".. نجوى كرم تثير فضول الجمهور حول مفاجأتها الجديدة

وشاركت نجوى كرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفاً حمل أجواءً عفوية، ظهر فيه محادثة ضمن مجموعة على تطبيق "واتساب" لأشخاص يخططون للقاء على الغداء في اليوم التالي، قبل أن يظهر صوت نجوى في رسالة صوتية تعد فيها بأن "القعدة رح تكون حلوة".
وأرفقت نجوى الفيديو بتعليق كتبت فيه: "أحلى قعدة ع سطح بيروت"، ما زاد من حيرة المتابعين حول طبيعة المفاجأة التي تحضر لها، خصوصاً مع ارتباط اسمها دائماً بالمشاريع الفنية الكبيرة والحفلات الجماهيرية.
وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل واسع، حيث بدأ المتابعون بطرح التساؤلات حول ما إذا كانت "القعدة" المرتقبة تحمل إعلاناً عن أغنية جديدة، أو جلسة فنية خاصة، أو مناسبة تجمع نجوى كرم بجمهورها بطريقة مختلفة.
وحتى الآن، لم تكشف شمس الأغنية اللبنانية عن أي تفاصيل إضافية، مكتفيةً بإثارة الحماس والتشويق قبل الإعلان الرسمي عن مشروعها المقبل.