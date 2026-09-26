تركي آل الشيخ يدافع عن عمرو دياب بعد الانتقادات: "الأرقام هي من تبحث عنه"

وشارك آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على " " رسالة أشاد فيها بمشوار عمرو دياب الذي يمتد لأكثر من 35 عاماً، مؤكداً أن نجاحه ما زال مستمراً رغم الحديث المتكرر عن تراجع تأثيره أو مقارنة أعماله الجديدة بأغنياته القديمة.

وكتب آل الشيخ أن عمرو دياب "تبحث عنه الأرقام وليس العكس"، مشيراً إلى استمرار حضوره وتحقيقه للإنجازات، قبل أن يختتم رسالته بوصفه بـ"الأسطورة"، داعياً الجمهور إلى الاستمتاع بمسيرته الفنية.

وجاء تعليق آل الشيخ بالتزامن مع حصول عمرو دياب على درع جديد من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد توثيق تصدره قائمة "بيلبورد عربية 100 فنان" لأكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول، برصيد وصل إلى 69 أسبوعاً.

ويُعد هذا التكريم الثاني لعمرو دياب من الموسوعة، بعد إنجاز سابق عزز مكانته ضمن القوائم الموسيقية ، حيث استطاع الحفاظ على حضوره القوي في السنوات .

وبحسب الأرقام المعلنة، تصدر عمرو دياب القائمة خلال ست فترات مختلفة منذ عام 2024، من بينها سلسلة متواصلة امتدت لـ36 أسبوعاً بدأت في أبريل 2025، فيما تزامنت إحدى عوداته إلى المركز الأول مع طرح ألبومه "حبيتك".

، عبّر عمرو دياب عن امتنانه لجمهوره بعد حصوله على الدرع، مؤكداً أن تفاعل المستمعين مع أعماله الجديدة يمثل الإنجاز الأهم بالنسبة إليه، وأن الاستمرار في تطوير موسيقاه هو هدفه الدائم.

ولا يقتصر حضور عمرو دياب على قائمة "100 فنان"، إذ حققت أغنيته "بابا" المركز الأول في قائمة "بيلبورد عربية هوت 100" لعدة أسابيع خلال عام 2025، كما حافظ على وجوده ضمن قائمة "100 فنان" منذ إطلاقها في ديسمبر 2023.

ويواصل "الهضبة" إضافة أرقام إلى مسيرته الفنية، التي جعلته واحداً من أبرز الأسماء العربية حضوراً في قوائم الموسيقى والجوائز على مدار عقود.