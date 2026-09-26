أول تعليق من والد سعد لمجرد بعد سجنه 10 سنوات: "ولدي مظلوم بكل معنى الكلمة"

وجاء الحكم الجديد بعد استئناف القرار السابق الصادر بحق الفنان ، حيث كانت في مدينة دراغينيان قد حكمت سابقاً بسجنه لمدة 5 سنوات، قبل أن يعاد النظر في الملف أمام ، التي أصدرت حكمها بعد جلسات ومداولات قضائية .

وعلّق والد الفنان بشير عبدو على الحكم الصادر بحق نجله، معتبراً أن ابنه "مظلوم"، وكتب عبر حسابه على : "ولدي سعد مظلوم مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، حكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة التي قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة".

وأضاف والد الفنان المغربي: "حاليا أنا وزوجتي للا نزهة وزوجة سعد ووالدتها وصديقه عصام وشمة، حالنا جميعاً لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى"، معبّراً عن صعوبة المرحلة التي تمر بها العائلة بعد صدور الحكم.