أول تعليق من والد سعد لمجرد بعد سجنه 10 سنوات: "ولدي مظلوم بكل معنى الكلمة"

وجاء الحكم الجديد بعد استئناف القرار السابق الصادر بحق الفنان المغربي، حيث كانت محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان الفرنسية قد حكمت سابقاً بسجنه لمدة 5 سنوات، قبل أن يعاد النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف، التي أصدرت حكمها بعد جلسات ومداولات قضائية جديدة.
وعلّق والد سعد لمجرد الفنان بشير عبدو على الحكم الصادر بحق نجله، معتبراً أن ابنه "مظلوم"، وكتب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "ولدي سعد مظلوم مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، حكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة التي قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة".
وأضاف والد الفنان المغربي: "حاليا أنا وزوجتي للا نزهة وزوجة سعد ووالدتها وصديقه عصام وشمة، حالنا جميعاً لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى"، معبّراً عن صعوبة المرحلة التي تمر بها العائلة بعد صدور الحكم.
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