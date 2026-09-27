صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور وسط أجواء عائلية

احتفلت الفنانة صابرين بعقد قران نجلها المهندس نور ، في أجواء عائلية خاصة اقتصر حضورها على أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء والمقربين من العروسين.



وأقيمت مراسم عقد القران بحضور الجندي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء وأفراد أسرتي العروسين، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والخصوصية بعيدًا عن مظاهر الاحتفال الكبيرة.



وعقب انتهاء مراسم ، عبّرت صابرين عن فرحتها بهذه المناسبة بإطلاق زغرودة طويلة، وسط أجواء من السعادة والتهاني بين الحاضرين، في لحظة عائلية عكست فرحتها بزفاف نجلها.



وحرصت الفنانة على أن يقتصر الاحتفال على الدائرة المقربة، بعيدًا عن الأضواء والإعلام، في مناسبة عائلية فضّلت أن تبقى ضمن إطار الخصوصية.