صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور وسط أجواء عائلية

وأقيمت مراسم عقد القران بحضور الشيخ خالد
الجندي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب
وأفراد أسرتي العروسين، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والخصوصية بعيدًا عن مظاهر الاحتفال الكبيرة.
وعقب انتهاء مراسم العقد
، عبّرت صابرين عن فرحتها بهذه المناسبة بإطلاق زغرودة طويلة، وسط أجواء من السعادة والتهاني بين الحاضرين، في لحظة عائلية عكست فرحتها بزفاف نجلها.
وحرصت الفنانة المصرية
على أن يقتصر الاحتفال على الدائرة المقربة، بعيدًا عن الأضواء والإعلام، في مناسبة عائلية فضّلت أن تبقى ضمن إطار الخصوصية.