أحمد سعد يتألق في بيروت بحفل كامل العدد..ورامي عياش مفاجأة السهرة

وقدم أحمد سعد ورامي عياش ديو أغنيتهما الجديدة "سلطنة" وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث ظهرا معاً على المسرح بإطلالة موحدة باللون الأبيض، قبل أن يتحولا إلى أجواء مرحة تخللها الغناء والرقص.
وخلال اللقاء، مازح الثنائي الجمهور حول إطلالتهما المتشابهة، مؤكدين أن ارتداء اللون الأبيض لم يكن منسقاً مسبقاً، في لقطة عفوية أشعلت أجواء الحفل.
كما رحّب رامي عياش بأحمد سعد في لبنان، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء الفني، فيما تبادل النجمان المزاح على المسرح وسط تفاعل الجمهور مع الكيمياء الواضحة بينهما.
وكان أحمد سعد قد قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إضافة إلى عروض استعراضية، بينما تصدرت أغنية "سلطنة" التي تجمعه برامي عياش الاهتمام بعد طرحها وتحقيقها انتشاراً واسعاً.