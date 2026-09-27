أحمد سعد يتحدث عن لقائه بـ جوليا بطرس .. مفاجأة رامي عياش وهل من ديو مع شيرين عبد الوهاب ؟

في لقاء خاص، تحدث الفنان عن موقفه من دخول ابنته عالم الفن، مؤكدًا أنه لن يمنعها من خوض التجربة إذا اختارت هذا الطريق، كما كشف رأيه في تجربة الفنانة جوليا ومسيرتها الفنية.