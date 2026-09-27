أحمد سعد يتحدث عن لقائه بـ جوليا بطرس .. مفاجأة رامي عياش وهل من ديو مع شيرين عبد الوهاب ؟

أنهت النجمة العالمية أنجلينا جولي رحلة امتلاك منزلها التاريخي في حي لوس فيليز بمدينة لوس أنجلوس، بعدما تم بيع العقار الفخم مقابل 24.75 مليون دولار، وفقًا لسجلات العقارات، وذلك بعد طرحه للبيع بسعر يقارب 29.85 مليون دولار قبل أكثر من خمسة أشهر.
احتفلت الفنانة صابرين بعقد قران نجلها المهندس نور عبد اللطيف، في أجواء عائلية خاصة اقتصر حضورها على أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء والمقربين من العروسين.
تواصلت رسائل الدعم والمساندة من عدد من نجوم وفناني المغرب للفنان سعد لمجرد، عقب صدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات في فرنسا وتوقيفه على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية.