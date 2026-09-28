نجوم الفن يجتمعون في حفل ببيروت.. أحمد سعد ومايا دياب يشعلان الأجواء

وأشعلت مايا دياب
أجواء الحفل بمشاركة وائل جسار وأحمد سعد في تقديم مجموعة من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وخلال غنائه مع مايا دياب
، أجرى أحمد
سعد تغييرًا طريفًا على كلمات أغنيته الشهيرة «وسع وسع»، قائلًا: «شوف أنا جنبي إيه»، في إشارة إلى جمال
مايا دياب، وهو ما دفع وائل جسار إلى ممازحته قائلًا: «قصدك إيه يعني؟».
وفي أجواء احتفالية أخرى، احتفل
أحمد سعد ورامي عياش بالديو الغنائي الذي جمعهما «سلطنة»، وذلك عقب الحفل الناجح الذي أحياه الثنائي
في بيروت
قبل يومين.
وحرص أحمد سعد ورامي عياش على الاحتفال بالديو بطريقتهما الخاصة، حيث قدما أغنية «سلطنة» أثناء تقطيعهما قالب حلوى حمل اسم الأغنية، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء.
وكان أحمد سعد قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في بيروت، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار «كامل العدد».