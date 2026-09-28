نجوم الفن يجتمعون في حفل ببيروت.. أحمد سعد ومايا دياب يشعلان الأجواء

شهدت حفلًا خاصًا جمع عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وسط أجواء احتفالية مبهجة وحضور لافت لعدد من الفنانين، بينهم ، والشامي، ووائل جسار، وأحمد سعد، إلى جانب عدد من الأصدقاء.





وأشعلت أجواء الحفل بمشاركة وائل جسار وأحمد سعد في تقديم مجموعة من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الحضور.



وخلال غنائه مع مايا ، أجرى سعد تغييرًا طريفًا على كلمات أغنيته الشهيرة «وسع وسع»، قائلًا: «شوف أنا جنبي إيه»، في إشارة إلى مايا دياب، وهو ما دفع وائل جسار إلى ممازحته قائلًا: «قصدك إيه يعني؟».



وفي أجواء احتفالية أخرى، أحمد سعد ورامي عياش بالديو الغنائي الذي جمعهما «سلطنة»، وذلك عقب الحفل الناجح الذي أحياه في قبل يومين.



وحرص أحمد سعد ورامي عياش على الاحتفال بالديو بطريقتهما الخاصة، حيث قدما أغنية «سلطنة» أثناء تقطيعهما قالب حلوى حمل اسم الأغنية، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء.



وكان أحمد سعد قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في بيروت، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار «كامل العدد».