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نجوم الفن يجتمعون في حفل ببيروت.. أحمد سعد ومايا دياب يشعلان الأجواء
نجوم الفن يجتمعون في حفل ببيروت.. أحمد سعد ومايا دياب يشعلان الأجواء
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نجوم الفن يجتمعون في حفل ببيروت.. أحمد سعد ومايا دياب يشعلان الأجواء

فن و منوعات

2026-09-28 | 04:55
نجوم الفن يجتمعون في حفل ببيروت.. أحمد سعد ومايا دياب يشعلان الأجواء
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Aljadeed
نجوم الفن يجتمعون في حفل ببيروت.. أحمد سعد ومايا دياب يشعلان الأجواء

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت حفلًا خاصًا جمع عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وسط أجواء احتفالية مبهجة وحضور لافت لعدد من الفنانين، بينهم مايا دياب، والشامي، ووائل جسار، وأحمد سعد، إلى جانب عدد من الأصدقاء.


وأشعلت مايا دياب أجواء الحفل بمشاركة وائل جسار وأحمد سعد في تقديم مجموعة من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال غنائه مع مايا دياب، أجرى أحمد سعد تغييرًا طريفًا على كلمات أغنيته الشهيرة «وسع وسع»، قائلًا: «شوف أنا جنبي إيه»، في إشارة إلى جمال مايا دياب، وهو ما دفع وائل جسار إلى ممازحته قائلًا: «قصدك إيه يعني؟».

وفي أجواء احتفالية أخرى، احتفل أحمد سعد ورامي عياش بالديو الغنائي الذي جمعهما «سلطنة»، وذلك عقب الحفل الناجح الذي أحياه الثنائي في بيروت قبل يومين.

وحرص أحمد سعد ورامي عياش على الاحتفال بالديو بطريقتهما الخاصة، حيث قدما أغنية «سلطنة» أثناء تقطيعهما قالب حلوى حمل اسم الأغنية، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء.

وكان أحمد سعد قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في بيروت، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار «كامل العدد».

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