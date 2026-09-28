هادي أسود يعلن طلاقه من زوجته الثانية.. " بعض الناس خسارتهم مكسب"

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: « طلقت ورجعت عازب.. خلصت من علاقة ما كانت تليق فيي، وقفلت بابًا ما هفتحه بحياتي.. بعض الناس خسارتهم مكسب».



وأثار إعلان الفنان السوري تساؤلات جمهوره حول أسباب الانفصال، خاصة مع الطريقة التي عبّر بها عن انتهاء العلاقة، دون تفاصيل أو أسباب الطلاق.



ويُذكر أن سبق له الزواج من ، وهي من خارج الوسط الفني، واستمرت علاقتهما لنحو 8 أعوام، قبل أن يعلنا الانفصال رسميًا. وأسفر الزواج عن طفلين هما «يوسف» و«ليا».



وكان لهادي أسود قد أعلن في وقت سابق خبر انفصاله عن زوجته ، موضحًا أن الزواج جاء بعد ، واستمر منذ عام 2013 لعدة سنوات.