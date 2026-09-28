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هادي أسود يعلن طلاقه من زوجته الثانية.. &quot; بعض الناس خسارتهم مكسب&quot;
هادي أسود يعلن طلاقه من زوجته الثانية.. " بعض الناس خسارتهم مكسب"
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هادي أسود يعلن طلاقه من زوجته الثانية.. " بعض الناس خسارتهم مكسب"

فن و منوعات

2026-09-28 | 05:04
هادي أسود يعلن طلاقه من زوجته الثانية.. " بعض الناس خسارتهم مكسب"
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Aljadeed
هادي أسود يعلن طلاقه من زوجته الثانية.. " بعض الناس خسارتهم مكسب"

أعلن المطرب السوري هادي أسود انفصاله عن زوجته الثانية، في منشور أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، بعدما تحدث عن انتهاء العلاقة بكلمات صريحة.

وكتب هادي أسود عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «اليوم طلقت ورجعت عازب.. خلصت من علاقة ما كانت تليق فيي، وقفلت بابًا ما هفتحه بحياتي.. بعض الناس خسارتهم مكسب».

وأثار إعلان الفنان السوري تساؤلات جمهوره حول أسباب الانفصال، خاصة مع الطريقة التي عبّر بها عن انتهاء العلاقة، دون الكشف عن تفاصيل أو أسباب الطلاق.

ويُذكر أن هادي أسود سبق له الزواج من سارة المسلماني، وهي من خارج الوسط الفني، واستمرت علاقتهما لنحو 8 أعوام، قبل أن يعلنا الانفصال رسميًا. وأسفر الزواج عن طفلين هما «يوسف» و«ليا».

وكان المكتب الإعلامي لهادي أسود قد أعلن في وقت سابق خبر انفصاله عن زوجته سارة، موضحًا أن الزواج جاء بعد قصة حب، واستمر منذ عام 2013 لعدة سنوات.

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