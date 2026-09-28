هيفاء حسوني و بكر خالد يستقبلان مولودهما الأول ولقطات مؤثرة من المستشفى تتصدر

وشارك عبر حساباتهما على مقطع فيديو مؤثراً من داخل المستشفى، وثّق اللحظات الأولى بعد ولادة طفلهما، حيث ظهر بكر وهو يحمل ابنه بين ذراعيه أثناء مغادرته المستشفى، بينما رافقته هيفاء حسوني في هذه اللحظة العائلية المميزة، وسط أجواء عكست حجم الفرحة التي يعيشها الثنائي مع بداية مرحلة في حياتهما.وأعلن هيفاء وبكر خبر الولادة بكلمات مليئة بالمحبة والامتنان، حيث كتبا: «الحمد لله على تمام النعمة واكتمال الفرحة رزقنا الله بمولودنا الجميل (جبل) بتاريخ ٩/٢٤، اللهم اجعله من مواليد السعادة واحفظه لنا بعينك التي لا تنام، وأنبته نباتاً حسناً.. الحمد لله الذي أتم علينا نعمته ووهبنا أجمل هدية من عنده».وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان ولادة «جبل»، حيث انهالت التعليقات التي حملت التهاني والمباركات للثنائي، متمنين لهما ولطفلهما الجديد حياة مليئة بالصحة والسعادة، وأن يكون قدومه بداية لأجمل الذكريات العائلية.