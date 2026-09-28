هيفاء حسوني و بكر خالد يستقبلان مولودهما الأول ولقطات مؤثرة من المستشفى تتصدر

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تمت مشاركة منشور بواسطة هيفاء حسوني Haifa Hassony (@haifa_hassony)
تمت مشاركة منشور بواسطة هيفاء حسوني Haifa Hassony (@haifa_hassony)
في دراسة قد تبدو غريبة للبعض كشفت نتائجها عن أن قضاء 3 دقائق فقط في التفاعل مع خيول وحمير قزمة، أدى إلى تحسن سريع في الحالة المزاجية لدى مجموعة من المراهقين، فيما بدا أن القدرة على فهم الإشارات السلوكية للحيوانات قد تلعب دوراً في حجم هذا التأثير.
يرتبط الفشار لدى كثيرين بالسهر ومشاهدة التلفزيون، وقد يبدو خيارا أخف من الوجبات الدسمة عند الشعور بالجوع ليلا. لكن هل تناوله قبل النوم صحي؟. الإجابة لا تتعلق بوقت تناوله وحده، بل بطريقة تحضيره، وما يضاف إليه، والكمية التي تؤكل منه.
لفت دايف، نجل الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أنظار المتابعين بعد ظهور جديد شاركته والدته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في لقطة عفوية من داخل المنزل بشعره الطويل والكثيف، وسط تفاعل واسع من الجمهور.