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هيفاء حسوني و بكر خالد يستقبلان مولودهما الأول ولقطات مؤثرة من المستشفى تتصدر
هيفاء حسوني و بكر خالد يستقبلان مولودهما الأول ولقطات مؤثرة من المستشفى تتصدر
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هيفاء حسوني و بكر خالد يستقبلان مولودهما الأول ولقطات مؤثرة من المستشفى تتصدر

فن و منوعات

2026-09-28 | 05:16
هيفاء حسوني و بكر خالد يستقبلان مولودهما الأول ولقطات مؤثرة من المستشفى تتصدر
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Aljadeed
هيفاء حسوني و بكر خالد يستقبلان مولودهما الأول ولقطات مؤثرة من المستشفى تتصدر

عاش الثنائي العراقي هيفاء حسوني وبكر خالد لحظات استثنائية ومليئة بالفرح، بعدما أعلنا استقبال مولودهما الأول الذي اختارا له اسم "جبل"، في خبر حمل الكثير من السعادة لمحبيهما ومتابعيهما الذين كانوا ينتظرون مشاركة هذه اللحظة الخاصة معهما.

وشارك الثنائي عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً من داخل المستشفى، وثّق اللحظات الأولى بعد ولادة طفلهما، حيث ظهر بكر خالد وهو يحمل ابنه بين ذراعيه أثناء مغادرته المستشفى، بينما رافقته هيفاء حسوني في هذه اللحظة العائلية المميزة، وسط أجواء عكست حجم الفرحة التي يعيشها الثنائي مع بداية مرحلة جديدة في حياتهما.
وأعلن هيفاء وبكر خبر الولادة بكلمات مليئة بالمحبة والامتنان، حيث كتبا: «الحمد لله على تمام النعمة واكتمال الفرحة  رزقنا الله بمولودنا الجميل (جبل) بتاريخ ٩/٢٤، اللهم اجعله من مواليد السعادة واحفظه لنا بعينك التي لا تنام، وأنبته نباتاً حسناً.. الحمد لله الذي أتم علينا نعمته ووهبنا أجمل هدية من عنده».
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان ولادة «جبل»، حيث انهالت التعليقات التي حملت التهاني والمباركات للثنائي، متمنين لهما ولطفلهما الجديد حياة مليئة بالصحة والسعادة، وأن يكون قدومه بداية لأجمل الذكريات العائلية.

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