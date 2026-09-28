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نجوى كرم تشوق الجمهور لـ &quot;تاك تاك&quot; وهذا موعد طرحها
نجوى كرم تشوق الجمهور لـ "تاك تاك" وهذا موعد طرحها
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نجوى كرم تشوق الجمهور لـ "تاك تاك" وهذا موعد طرحها

فن و منوعات

2026-09-28 | 05:31
نجوى كرم تشوق الجمهور لـ "تاك تاك" وهذا موعد طرحها
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Aljadeed
نجوى كرم تشوق الجمهور لـ "تاك تاك" وهذا موعد طرحها

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حماس جمهورها بعدما شاركت مقطعاً تشويقياً عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنةً عن قرب طرح فيديو كليب جديد يحمل اسم "تاك تاك".

واكتفت نجوى كرم بالتعليق على الفيديو بعبارة: "تاك تاك.. بكرا الساعة 5م بتوقيت بيروت ❤️"، ما دفع المتابعين إلى التفاعل مع المنشور وانتظار العمل الجديد الذي يبدو أنه يحمل أجواء مختلفة ومميزة.
ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من النشاط الفني لنجوى كرم، التي تواصل تقديم أعمالها الغنائية والحضور في مختلف المناسبات والحفلات، وسط متابعة واسعة من جمهورها في لبنان والعالم العربي.

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