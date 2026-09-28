نجوى كرم تشوق الجمهور لـ "تاك تاك" وهذا موعد طرحها

“Tak Tak” 🎶
Tomorrow at 5PM, Beirut time
"تاك تاك"
بكرا الساعة 5م بتوقيت بيروت ❣️#نجوى_كرم_تاك_تاك pic.twitter.com/AMbGzm1WRR
— Najwa Karam (@najwakaram) September 27, 2026
“Tak Tak” 🎶
Tomorrow at 5PM, Beirut time
"تاك تاك"
بكرا الساعة 5م بتوقيت بيروت ❣️#نجوى_كرم_تاك_تاك pic.twitter.com/AMbGzm1WRR
في دراسة قد تبدو غريبة للبعض كشفت نتائجها عن أن قضاء 3 دقائق فقط في التفاعل مع خيول وحمير قزمة، أدى إلى تحسن سريع في الحالة المزاجية لدى مجموعة من المراهقين، فيما بدا أن القدرة على فهم الإشارات السلوكية للحيوانات قد تلعب دوراً في حجم هذا التأثير.
يرتبط الفشار لدى كثيرين بالسهر ومشاهدة التلفزيون، وقد يبدو خيارا أخف من الوجبات الدسمة عند الشعور بالجوع ليلا. لكن هل تناوله قبل النوم صحي؟. الإجابة لا تتعلق بوقت تناوله وحده، بل بطريقة تحضيره، وما يضاف إليه، والكمية التي تؤكل منه.
لفت دايف، نجل الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أنظار المتابعين بعد ظهور جديد شاركته والدته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في لقطة عفوية من داخل المنزل بشعره الطويل والكثيف، وسط تفاعل واسع من الجمهور.