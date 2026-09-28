خاص - أول تعليق من سعد رمضان على شائعة وفاته وهذا ما كشفه

تداول رواد خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لسيارة إسعاف، مرفقًا بعنوان أثار من الالتباس، جاء فيه: «أصدقاء الفقيد الشاب يودّعونه في برجا»، ما دفع عددًا من المتابعين إلى الاعتقاد بأن المقصود هو الفنان اللبناني سعد .



وسرعان ما انتشرت الشائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات من الجمهور حول حقيقة ما تم تداوله، قبل أن يخرج الفنان عن صمته ويوضح ملابسات الأمر.

وفي أول تعليق له على هذه الشائعة، كشف سعد لـ«الجديد» أن الشاب الذي ظهر اسمه في الخبر كان يعرفه شخصيًا، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بوفاته كما اعتقد البعض نتيجة تشابه الأسماء.

وأوضح الفنان اللبناني أنه كان في ذلك الوقت يستعد للتوجه لتقديم واجب العزاء بالشاب الراحل، الذي تجمعه فيه صلة قرابة لافتًا إلى أن تداول الفيديو والعنوان بهذه الطريقة تسبب في حدوث اللبس لدى الجمهور.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر ، خصوصًا أن عنوان الفيديو لم يوضح منذ البداية أن الحديث يدور عن شاب آخر يحمل اسم سعد رمضان، ما أدى إلى انتشار الاعتقاد الخاطئ بأن الفنان اللبناني هو المقصود.

وأكد سعد رمضان من خلال توضيحه أنه بخير، واضعًا حدًا لحالة الجدل التي رافقت انتشار الفيديو، بينما عبّر عدد من المتابعين عن استيائهم من تداول والعناوين التي قد تتسبب في إثارة القلق والبلبلة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأسماء الفنانين والشخصيات المعروفة.