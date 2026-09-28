شعره الطويل خطف الأنظار.. ظهور نادر لابن ميريام فارس يثير تفاعل الجمهور

ونشرت عبر خاصية القصص المصوّرة صورة لابنها دايف ظهر فيها من الخلف، مرتدياً ملابس رياضية باللون الأزرق، فيما لفتت الأنظار تسريحة شعره الكيرلي الناعم بعد أن قامت والدته بتصفيفه على شكل جديلة.

واختارت ميريام كالعادة عدم إظهار ملامح طفلها، إذ تعتمد منذ سنوات أسلوب الحفاظ على خصوصية ابنيها جايدن ودايف، من خلال تصويرهما بزوايا لا تكشف وجهيهما بشكل واضح.

وكانت ميريام قد أوضحت في تصريحات سابقة أن قرار عدم إظهار وجه ابنها الأكبر جايدن مرتبط برغبته الشخصية، خصوصاً مع تقدمه في العمر ورغبته في عيش حياته بشكل طبيعي بعيداً عن الأضواء، وهو ما تحرص على تطبيقه أيضاً مع طفلها الأصغر.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، معلقين على الشبه بين الطفلين ووالدتهما، خصوصاً لناحية الشعر المموّج الذي يعد من أبرز سمات إطلالة ميريام فارس.

وتأتي هذه اللقطة العائلية بالتزامن مع استمرار ميريام في نشاطها الفني، حيث تواصل طرح أعمالها الغنائية وإحياء الحفلات، بعدما أطلقت خلال الفترة الماضية أغنية "ما بتعرفني"، إلى جانب مشاركتها في عدد من الحفلات خارج .