الشاعر السعودي فيصل اليامي يحتفل بعقد قرانه وسط أجواء مميزة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..



تم بحمد الله عقد قراني أسأل الله أن يجعله عقدًا تنعقدُ به سعادتنا، اللهم أجعلها لي كما أحب وأجعلني لها كما تُحب وأجعلنا لك كما تُحب 🤍



27/9/2026 pic.twitter.com/UoR9VfKxoy — فيصل اليامي (@fa77i7) September 27, 2026

ونشر اليامي صوراً من عقد القران، وثّقت جانباً من تفاصيل الحفل الذي اتسم بالفخامة والأناقة، وسط أجواء عائلية بحضور المقرّبين، لتنتشر اللقطات عبر صفحات وتحظى بتفاعل واسع من المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا الخبر وقدموا له التهاني والتبريكات.وعبّر اليامي عن مشاعره بهذه المناسبة من خلال رسالة مؤثرة، حيث كتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني، أسأل الله أن يجعله عقداً تنعقد به سعادتنا"، متمنياً أن تكون هذه الخطوة بداية مليئة بالخير والفرح.وأضاف في دعائه: "اللهم اجعلها لي كما أحب، واجعلني لها كما تحب، واجعلنا لك كما تحب"، في رسالة حملت معاني المودة والتمنيات بحياة زوجية سعيدة ومستقرة.