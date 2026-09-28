الشاعر السعودي فيصل اليامي يحتفل بعقد قرانه وسط أجواء مميزة

ونشر اليامي صوراً من عقد القران، وثّقت جانباً من تفاصيل الحفل الذي اتسم بالفخامة والأناقة، وسط أجواء عائلية بحضور المقرّبين، لتنتشر اللقطات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
وتحظى بتفاعل واسع من المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا الخبر وقدموا له التهاني والتبريكات.
وعبّر فيصل
اليامي عن مشاعره بهذه المناسبة من خلال رسالة مؤثرة، حيث كتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني، أسأل الله أن يجعله عقداً تنعقد به سعادتنا"، متمنياً أن تكون هذه الخطوة بداية مليئة بالخير والفرح.
وأضاف في دعائه: "اللهم اجعلها لي كما أحب، واجعلني لها كما تحب، واجعلنا لك كما تحب"، في رسالة حملت معاني المودة والتمنيات بحياة زوجية سعيدة ومستقرة.