"انتظرت حتى الـ84 لأغني".. منى واصف تروي كواليس أغنية "الدلعونة" في مسلسل مولانا

وروت واصف أنها أحبت الأغنية منذ اللحظة الأولى، بعدما شعرت بأنها قريبة من شخصية "جورية" التي قدمتها ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أن انتشارها فاجأ فريق العمل، خصوصاً بعدما أصبحت تُسمع في شوارع خلال فترة عرض المسلسل.

وقالت منى واصف مازحة إنها انتظرت حتى بلوغها عامها الـ84 حتى تغني، وأضافت أنها عندما تصل إلى عامها الـ85 ترغب أيضاً في خوض تجربة الرقص.

بدوره، كشف الموسيقي أري جان تفاصيل اختيار واصف لأداء الشارة، موضحاً أن الفكرة بدأت بعدما شاهد بالصدفة مقطع فيديو لها وهي تغني عبر ، ليقترح بعدها على المخرج سامر البرقاوي أن تكون هي صاحبة صوت شارة " ".

وأوضح سرحان أن صوت منى واصف ارتبط بالنسبة إليه بروح شخصية "جورية"، التي رأى فيها صورة للذاكرة والمكان والوطن، مؤكداً أن الأغنية تحولت بعد طرحها إلى جزء أساسي من هوية المسلسل.

وأشار إلى أن التعاون تم رغم الظروف التي فرضت المسافة بين فريق العمل والفنانة ، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاز الأغنية، بينهم المخرج سامر البرقاوي، الفنان ، شركة الصباح، وصنّاع العمل.