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&quot;انتظرت حتى الـ84 لأغني&quot;.. منى واصف تروي كواليس أغنية &quot;الدلعونة&quot; في مسلسل مولانا
"انتظرت حتى الـ84 لأغني".. منى واصف تروي كواليس أغنية "الدلعونة" في مسلسل مولانا
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"انتظرت حتى الـ84 لأغني".. منى واصف تروي كواليس أغنية "الدلعونة" في مسلسل مولانا

فن و منوعات

2026-09-28 | 08:56
"انتظرت حتى الـ84 لأغني".. منى واصف تروي كواليس أغنية "الدلعونة" في مسلسل مولانا
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Aljadeed
"انتظرت حتى الـ84 لأغني".. منى واصف تروي كواليس أغنية "الدلعونة" في مسلسل مولانا

كشفت الفنانة السورية القديرة منى واصف كواليس تجربتها الغنائية الأولى من خلال شارة مسلسل "مولانا"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "الدلعونة" خلال عرض العمل في موسم رمضان الماضي.

وروت واصف أنها أحبت الأغنية منذ اللحظة الأولى، بعدما شعرت بأنها قريبة من شخصية "جورية" التي قدمتها ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أن انتشارها فاجأ فريق العمل، خصوصاً بعدما أصبحت تُسمع في شوارع دمشق خلال فترة عرض المسلسل.

وقالت منى واصف مازحة إنها انتظرت حتى بلوغها عامها الـ84 حتى تغني، وأضافت أنها عندما تصل إلى عامها الـ85 ترغب أيضاً في خوض تجربة الرقص.

بدوره، كشف الموسيقي أري جان سرحان تفاصيل اختيار واصف لأداء الشارة، موضحاً أن الفكرة بدأت بعدما شاهد بالصدفة مقطع فيديو لها وهي تغني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقترح بعدها على المخرج سامر البرقاوي أن تكون هي صاحبة صوت شارة "مولانا".

وأوضح سرحان أن صوت منى واصف ارتبط بالنسبة إليه بروح شخصية "جورية"، التي رأى فيها صورة للذاكرة والمكان والوطن، مؤكداً أن الأغنية تحولت بعد طرحها إلى جزء أساسي من هوية المسلسل.

وأشار إلى أن التعاون تم رغم الظروف التي فرضت المسافة بين فريق العمل والفنانة السورية، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاز الأغنية، بينهم المخرج سامر البرقاوي، الفنان تيم حسن، شركة الصباح، وصنّاع العمل.

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