بعد إلغاء حفله المثير للجدل.. شادي جميل يعود إلى الأوبرا السورية بهذا الموعد

وتأتي عودة جميل إلى المسرح بعد أن تحوّل إلغاء حفله الماضي إلى حديث واسع عبر ، وسط تباين في ردود الفعل حول أسباب عدم إقامة الأمسية في موعدها.

وعقب الإلغاء، وجّه شادي جميل رسالة اعتذار إلى الجمهور السوري ومحبيه، مؤكداً تقديره لهم، قبل الإعلان لاحقاً عن موعد جديد للقاء جمهوره وإحياء الحفل المنتظر.

ومن المقرر أن يقدم الفنان السوري خلال الأمسية مجموعة من أبرز أعماله، إضافة إلى القدود والأغنيات التي ارتبطت بالتراث ، وهو اللون الذي شكّل علامة فارقة في مسيرته الفنية.

ويُعد شادي جميل من أبرز الأصوات التي حملت راية الطرب الحلبي، حيث حافظ خلال مسيرته الطويلة على حضور القدود والأغنية التراثية، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية داخل وخارجها.

وتحمل الحفلة الجديدة أهمية خاصة باعتبارها عودة شادي جميل إلى الجمهور السوري بعد أزمة الحفل السابق، وسط ترقب من محبي الطرب الأصيل.