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يارا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة.. أناقة وفخامة في أحدث ظهور لها
يارا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة.. أناقة وفخامة في أحدث ظهور لها
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يارا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة.. أناقة وفخامة في أحدث ظهور لها

فن و منوعات

2026-09-28 | 09:17
يارا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة.. أناقة وفخامة في أحدث ظهور لها
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Aljadeed
يارا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة.. أناقة وفخامة في أحدث ظهور لها

لفتت الفنانة اللبنانية يارا أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها، بعدما شاركت صوراً ظهرت فيها بكامل أناقتها بفستان ذهبي لافت عكس أسلوبها الراقي والمميز.

واختارت يارا فستاناً طويلاً باللون الذهبي تميز بتفاصيله اللامعة وتصميمه الأنيق، ما منحها حضوراً فاخراً، فيما أكملت اللوك بمجوهرات ناعمة وتنسيق جمالي هادئ أبرز جمال الإطلالة.  
وتفاعل الجمهور مع صور يارا، حيث أشاد المتابعون بأناقتها واختيارها اللافت للأزياء، مؤكدين أن اللون الذهبي أضاف لمسة من الفخامة والجاذبية إلى ظهورها الأخير.

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