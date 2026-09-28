يارا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة.. أناقة وفخامة في أحدث ظهور لها

يستعد الفنان السوري شادي جميل للعودة إلى خشبة الأوبرا السورية في حفل موسيقي جديد يوم 18 تشرين الأول المقبل، بعد فترة من الجدل الذي رافق إلغاء حفله السابق، في أمسية تقام بدعم من وزارة الثقافة السورية.



