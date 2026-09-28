يارا تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة.. أناقة وفخامة في أحدث ظهور لها

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A post shared by yara (@yara)
A post shared by yara (@yara)
يستعد الفنان السوري شادي جميل للعودة إلى خشبة الأوبرا السورية في حفل موسيقي جديد يوم 18 تشرين الأول المقبل، بعد فترة من الجدل الذي رافق إلغاء حفله السابق، في أمسية تقام بدعم من وزارة الثقافة السورية.
كشفت الفنانة السورية القديرة منى واصف كواليس تجربتها الغنائية الأولى من خلال شارة مسلسل "مولانا"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "الدلعونة" خلال عرض العمل في موسم رمضان الماضي.
احتفل الشاعر و صانع المحتوى السعودي فيصل اليامي بعقد قرانه، وسط أجواء احتفالية مميزة، معلناً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي دخوله مرحلة جديدة من حياته، حيث شارك متابعيه فرحته بهذه المناسبة الخاصة.