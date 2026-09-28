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دانييلا رحمة تصطحب ابنها إلياس معها إلى ميلانو .. حضور خطف الأضواء
دانييلا رحمة تصطحب ابنها إلياس معها إلى ميلانو .. حضور خطف الأضواء
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دانييلا رحمة تصطحب ابنها إلياس معها إلى ميلانو .. حضور خطف الأضواء

فن و منوعات

2026-09-28 | 10:43
دانييلا رحمة تصطحب ابنها إلياس معها إلى ميلانو .. حضور خطف الأضواء
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Aljadeed
دانييلا رحمة تصطحب ابنها إلياس معها إلى ميلانو .. حضور خطف الأضواء

تعيش الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة فترة مليئة باللحظات الخاصة، فبعد احتفالها بعمادة طفلها الأول إلياس، خطفت الأنظار خلال زيارتها إلى مدينة ميلانو الإيطالية، حيث حضرت فعاليات أسبوع الموضة برفقة نجلها، في رحلة حملت طابعاً عائلياً إلى جانب حضورها الفني.

ووثقت دانييلا رحمة أجواء وجودها في ميلانو، حيث أمضت برفقة طفلها 72 ساعة في المدينة بالتزامن مع مشاركتها في أحد أبرز أحداث الموضة العالمية. وجاء ظهورها ليجمع بين إطلالاتها الأنيقة ولحظات الأمومة التي تحرص على مشاركتها مع جمهورها بأسلوب خاص.

وكانت دانييلا قد حضرت عرض دار Sportmax ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، حيث لفتت الأنظار بإطلالة عصرية جمعت بين الرقي والجرأة، وظهرت أمام عدسات المصورين بحضور لافت عكس اهتمامها بعالم الموضة والأزياء.

واختارت النجمة اللبنانية إطلالة تنسجم مع هوية العرض، حيث جمعت بين التفاصيل العصرية واللمسات المميزة، مؤكدة قدرتها على مواكبة صيحات الموضة بأسلوبها الخاص. كما اعتبر المتابعون أن حضورها في هذا الحدث يعكس مكانتها كواحدة من الفنانات اللواتي يلفتن الأنظار بإطلالاتهن وخياراتهن في المناسبات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة بعد فترة قصيرة من تصدر اسم دانييلا رحمة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاحتفال بعمادة طفلها الأول إلياس، الذي استقبله الثنائي دانييلا رحمة وناصيف زيتون في كانون الثاني الماضي.

وأقيمت مراسم العمادة في إحدى كنائس لبنان بحضور أفراد العائلة، حيث شاركت دانييلا صوراً من المناسبة عبر حسابها على إنستغرام، وعبّرت عن مشاعرها تجاه طفلها برسالة مليئة بالحب والدعاء، متمنية له الحماية والقرب من الله.

وكان الثنائي قد أعلنا ولادة طفلهما الأول في مدينة سيدني يوم 23 كانون الثاني، من خلال صورة اقتصرت على إظهار يد الطفل، في خطوة حافظا خلالها على خصوصية تفاصيل حياتهما العائلية.

ومنذ الإعلان عن ولادة إلياس، يحرص ناصيف زيتون ودانييلا رحمة على إبقاء تفاصيل حياتهما العائلية بعيدة نسبياً عن الأضواء، مع مشاركة بعض اللحظات الخاصة مع جمهورهما في مناسبات محددة.

وبين أجواء ميلانو العالمية ولحظات الأمومة الأولى، تواصل دانييلا رحمة حضورها بين الفن والموضة، في مرحلة تجمع فيها بين نجاحها المهني وتجربتها الجديدة كأم.

 

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