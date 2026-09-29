الأمير الحسين والأميرة رجوة في لقطةعفوية مع الأمير عبد المتين وعائلته

شارك ولي الأمير الحسين بن الثاني صورة عائلية عفوية جمعته بزوجته الأميرة رجوة، إلى جانب الأمير عبد المتين والأميرة أنيشا وابنتهما الصغيرة زهرة.



الصورة التي نشرها الأمير الحسين عبر حسابه على ، ظهرت بعيدة عن الأجواء الرسمية والبروتوكولية، حيث بدت كلقطة من جلسة عائلية خاصة، مع ألعاب الأطفال في المكان، في عكس أجواء الألفة التي تجمع العائلتين.



وأرفق الأمير الحسين الصورة بتعليق قال فيه: “مع الصديقين العزيزين الأمير عبد المتين والأميرة أنيشا وابنتهما الجميلة زهرة”.



ولفتت الأميرة رجوة الأنظار بإطلالة يومية بسيطة، إذ ظهرت ببنطال جينز وكنزة بلون بني، مع شعر منسدل وإطلالة طبيعية بعيدة عن المناسبات الرسمية، ما أضاف إلى الصورة طابعاً عفوياً وإنسانياً.