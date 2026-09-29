سعد لمجرد يتواجد في زنزانة مساحتها 9.8 أمتار مربعة .. بعد الحكم بسجنه لـ 10 سنوات

بعد صدور الحكم الاستئنافي بسجن الفنان لمدة 10 سنوات نافذة في قضية ، عاد اسم سجن فرين جنوب إلى الواجهة، بعدما أفادت تقارير إعلامية بإيداعه فيه عقب القرار القضائي.



ويُعد سجن فرين من أبرز المؤسسات العقابية في الكبرى، إذ افتُتح عام 1898 ويضم أقسامًا للرجال والنساء، إضافة إلى مرافق صحية ومراكز لتقييم أوضاع المحتجزين.



ولا يُخصص السجن لفئة محددة من النزلاء، إذ يستقبل متهمين بانتظار المحاكمة، ومحكومين بعقوبات مختلفة، بينهم أصحاب الأحكام الطويلة، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية الرسمية نحو 1603 أماكن.



وسلط الحكم بحق الضوء على ظروف الاحتجاز داخل هذا السجن، بعدما أشارت تقارير رقابية فرنسية إلى وجود اكتظاظ في قسم الرجال، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالبنية التحتية ونقص الموظفين وتراجع بعض الخدمات.