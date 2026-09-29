زاهارا جولي تسقط اسم براد بيت من اسمها رسميًا بعد موافقة المحكمة

وبحسب وثائق قضائية، وافق القاضي على تغيير اسمها من "زاهارا جولي-بيت" إلى "زاهارا مارلي جولي"، من دون تسجيل أي اعتراض على الطلب، لتصبح بذلك ثالث أبناء وأنجلينا جولي الذين يزيلون اسم "بيت" من أسمائهم بشكل قانوني.

وتبلغ زاهارا من العمر 21 عامًا، وكانت شقيقتها قد تقدمت سابقًا بطلب مماثل بعد بلوغها 18 عامًا عام 2024، فيما أصبح تغيير اسم رسميًا في سبتمبر 2026. كما تقدمت شقيقتها فيفيان بطلب لتغيير اسمها من "فيفيان مارشيلين جولي-بيت" إلى "فيفيان مارشيلين جولي"، على أن تنظر المحكمة في طلبها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات من انفصال بيت وأنجلينا جولي، حيث بدأت علاقتهما عام 2005 خلال تصوير فيلم "Mr. & Mrs. Smith"، قبل زواجهما عام 2014 وانفصالهما عام 2016، ليُصبح الطلاق رسميًا في ديسمبر 2024 بعد نزاع قانوني استمر لسنوات.

وعاد موضوع علاقة براد بيت بأبنائه إلى الواجهة خلال الفترة الماضية، خصوصًا مع قرارات بعضهم المتعلقة بالأسماء، في وقت بقي فيه الطرفان بعيدين عن الحديث بشكل علني عن تفاصيل علاقتهما العائلية.

يُذكر أن براد بيت وأنجلينا جولي لديهما ستة أبناء، وهم مادوكس، وباكس، وزاهارا، وشيلوه، والتوأم فيفيان ونوكس، وقد حظيت حياتهم العائلية باهتمام واسع منذ سنوات بسبب شهرة والديهم العالمية.