أيشواريا راي تتألق بفستان من تصميم سوري في عرض لوريال باريس

واختتمت أيشواريا الذي أقيم في جوفري، بإطلالة مستوحاة من الفخامة، إذ ارتدت فستانًا مخمليًا صُمم خصيصًا لها ضمن مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 للعلامة الفاخرة Yara Shoemaker، بإشراف وتنسيق مصمم الأزياء موهيت راي.

وجاء التصميم بقصة ضيقة أبرزت قوامها، مع فتحة صدر عميقة وتطريزات ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى كاب مخملي طويل تزينت أطرافه بتفاصيل من اللؤلؤ والكريستال، ما منح الإطلالة طابعًا ملكيًا لافتًا.

ولفت شعر أيشواريا الأحمر الناري الأنظار خلال ظهورها على المنصة، فيما أكمل التاج المرصع إطلالتها التي أعادت إلى الأذهان لقبها كملكة السابقة. واعتمدت الهندية مكياجًا قويًا ارتكز على الآيلاينر المسحوب وأحمر الشفاه الجريء، مع تسريحة طبيعية أبرزت ملامحها.

وشارك المصمم موهيت راي صورة للإطلالة عبر حسابه على " "، وعلق عليها بعبارة: "قالوا: أظهر قيمتك، فقلنا: الملكة"، في إشارة إلى الحضور اللافت لأيشواريا خلال العرض.

وتُعد أيشواريا راي من أبرز سفيرات "لوريال " عالميًا، إذ بدأت تعاونها مع العلامة عام 2003، لتصبح أول وجه هندي يمثلها على المستوى العالمي، واستمرت هذه الشراكة لأكثر من عقدين، ما عزز مكانتها كإحدى أبرز أيقونات في العالم.