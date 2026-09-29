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أيشواريا راي تتألق بفستان من تصميم سوري في عرض لوريال باريس
أيشواريا راي تتألق بفستان من تصميم سوري في عرض لوريال باريس
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أيشواريا راي تتألق بفستان من تصميم سوري في عرض لوريال باريس

فن و منوعات

2026-09-29 | 06:56
أيشواريا راي تتألق بفستان من تصميم سوري في عرض لوريال باريس
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Aljadeed
أيشواريا راي تتألق بفستان من تصميم سوري في عرض لوريال باريس

خطفت النجمة الهندية أيشواريا راي الأنظار خلال مشاركتها في عرض Le Défilé الذي نظمته علامة "لوريال باريس" ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت بإطلالة ملكية حملت لمسة سورية فاخرة.

واختتمت أيشواريا العرض الذي أقيم في ساحة جوفري، بإطلالة مستوحاة من الفخامة، إذ ارتدت فستانًا أسود مخمليًا صُمم خصيصًا لها ضمن مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026-2027 للعلامة السورية الفاخرة Yara Shoemaker، بإشراف وتنسيق مصمم الأزياء موهيت راي.

وجاء التصميم بقصة ضيقة أبرزت قوامها، مع فتحة صدر عميقة وتطريزات ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى كاب مخملي طويل تزينت أطرافه بتفاصيل من اللؤلؤ والكريستال، ما منح الإطلالة طابعًا ملكيًا لافتًا.

ولفت شعر أيشواريا الأحمر الناري الأنظار خلال ظهورها على المنصة، فيما أكمل التاج المرصع إطلالتها التي أعادت إلى الأذهان لقبها كملكة جمال العالم السابقة. واعتمدت النجمة الهندية مكياجًا قويًا ارتكز على الآيلاينر المسحوب وأحمر الشفاه الجريء، مع تسريحة طبيعية أبرزت ملامحها.

وشارك المصمم موهيت راي صورة للإطلالة عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بعبارة: "قالوا: أظهر قيمتك، فقلنا: الملكة"، في إشارة إلى الحضور اللافت لأيشواريا خلال العرض.

وتُعد أيشواريا راي من أبرز سفيرات "لوريال باريس" عالميًا، إذ بدأت تعاونها مع العلامة عام 2003، لتصبح أول وجه هندي يمثلها على المستوى العالمي، واستمرت هذه الشراكة لأكثر من عقدين، ما عزز مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الجمال في العالم.

 

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