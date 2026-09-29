بعد إعلان اعتزالها.. هل تراجعت داليا مبارك عن قرارها وعادت إلى الساحة الفنية؟

وكانت قد أعلنت سابقاً اعتزالها الفن والتوقف عن تقديم الأعمال الغنائية، ما جعل ظهورها الأخير محط اهتمام، خصوصاً مع تزامنه مع وجودها في ، المدينة المرتبطة بالعديد من المشاريع الفنية.

ورغم تداول التساؤلات حول احتمال عودتها، لم تعلن داليا مبارك حتى الآن عن أي مشروع غنائي جديد، كما لم تكشف عن تراجعها رسمياً عن قرار الاعتزال، ليبقى ظهورها الأخير مجرد إشارة أثارت التكهنات حول إمكانية استئناف نشاطها الفني.

كما فتح اللقاء مع باب التساؤلات حول احتمال وجود تعاون فني بينهما، خاصة أن أمير يجمع بين الغناء والتمثيل والموسيقى، فيما تمتلك داليا تجربة غنائية بارزة وجمهوراً واسعاً، إلا أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن أي عمل يجمعهما حتى اللحظة.

وبين فرضية العودة إلى الساحة الفنية، أو كون اللقاء عائلياً فقط، تبقى خطوة داليا مبارك المقبلة غير معلنة بانتظار أي تفاصيل تكشف موقفها النهائي من قرار الاعتزال.