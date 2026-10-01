هيفاء وهبي تطرح "لوك لوك" من ألبوم "ميجا هيفا 3"

وروّجت هيفاء للعمل عبر حساباتها على ، حيث شاركت مقطعاً من الأغنية وأرفقته بعبارة: «ليك رصيد في الكذب هيخلص»، معلنة إتاحتها على مختلف المنصات.

وتحمل «لوك لوك» توقيع هاني رجب في الكلمات ومديح محسن في اللحن، فيما تولّى سليمان دميان وأمين نبيل الإنتاج الموسيقي، وأخرج الفيديو كليب رجا نعمة.

وأبدى عدد من المتابعين إعجابهم بإيقاع الأغنية وألوان الكليب وأداء هيفاء، مشيدين بالمزج الموسيقي الذي يقدمه العمل.

وتأتي الأغنية بعد طرح «نوغا» و«سيبو سيبو» ضمن «ميجا هيفا 3»، لتواصل هيفاء تقديم أغنيات الجزء الثالث من ألبومها.