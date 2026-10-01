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هيفاء وهبي تطرح &quot;لوك لوك&quot; من ألبوم &quot;ميجا هيفا 3&quot;
هيفاء وهبي تطرح "لوك لوك" من ألبوم "ميجا هيفا 3"
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هيفاء وهبي تطرح "لوك لوك" من ألبوم "ميجا هيفا 3"

فن و منوعات

2026-10-01 | 04:11
هيفاء وهبي تطرح "لوك لوك" من ألبوم "ميجا هيفا 3"
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Aljadeed
هيفاء وهبي تطرح "لوك لوك" من ألبوم "ميجا هيفا 3"

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة «لوك لوك» عبر «يوتيوب» ومنصات الاستماع الموسيقي، ضمن الجزء الثالث من ألبومها «ميجا هيفا»، بإيقاع شبابي سريع وكلمات تتناول الحب والتحدي والكذب في العلاقات العاطفية.

 وروّجت هيفاء للعمل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت مقطعاً من الأغنية وأرفقته بعبارة: «ليك رصيد في الكذب هيخلص»، معلنة إتاحتها على مختلف المنصات.

وتحمل «لوك لوك» توقيع هاني رجب في الكلمات ومديح محسن في اللحن، فيما تولّى سليمان دميان وأمين نبيل الإنتاج الموسيقي، وأخرج الفيديو كليب رجا نعمة.

وأبدى عدد من المتابعين إعجابهم بإيقاع الأغنية وألوان الكليب وأداء هيفاء، مشيدين بالمزج الموسيقي الذي يقدمه العمل.

وتأتي الأغنية بعد طرح «نوغا» و«سيبو سيبو» ضمن «ميجا هيفا 3»، لتواصل هيفاء تقديم أغنيات الجزء الثالث من ألبومها.

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