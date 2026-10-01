العائلة الملكية الأردنية تحتفل بعقد قران الأميرة سارة.. والملكة رانيا تهنّئ العروسين

وشهدت المناسبة حضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، ووالد العروس الأمير بن الحسين، إلى جانب عدد من أفراد العائلة الملكية الذين شاركوا العروسين فرحتهما.

وشاركت الملكة رانيا صوراً من المناسبة عبر حسابها على «إنستغرام»، وأرفقتها برسالة تهنئة قالت فيها: «مبارك للعروسين، وجمع الله بينكما على خير ومودة»، موثّقة حضورها إلى جانب الملك عبدالله الثاني في الحفل.

والأميرة سارة من مواليد عام 1997، وهي ابنة الأمير فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبدالله الثاني، والأميرة عالية الطباع. وتلقّت تعليمها في مدرسة البكالوريا في عمّان، قبل أن تتخصص في العمارة الداخلية.

وتابعت دراستها العليا في المتحدة، حيث حصلت على درجة الماجستير في تنظيم المناسبات والتصميم من جامعة وستمنستر، لتجمع في مسيرتها الأكاديمية بين التصميم وإدارة الفعاليات.

وتشغل الأميرة سارة منصب مساعدة مدير مركز الإعداد الأولمبي ، وتسهم من خلال عملها في دعم الرياضيين الأردنيين وتطوير البيئة التي تساعدهم على الاستعداد للمنافسات والاستحقاقات الرياضية.