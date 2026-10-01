ميليس سيزين تعلن سلبية فحوص الممنوعات.. وتحاليل إضافية لأراس بولوت إينيملي

وشاركت سيزين بياناً عبر خاصية «الستوري» على «إنستغرام»، أكدت فيه انتهاء تقرير الطب الشرعي الخاص بها، موضحة أن عينات والبول والشعر لم تكشف عن وجود مواد مخدرة أو منشطات أو مكونات دوائية فعّالة.

وتوجهت الممثلة بالشكر إلى الجهات التي تولّت الإجراءات، ومن بينها فرق الدرك ومؤسسة الطب الشرعي في إسطنبول، كما عبّرت عن امتنانها لعائلتها ولجميع الذين ساندوها خلال هذه الفترة.

وكانت سيزين قد نفت، خلال إفادتها بحسب ما نقل عن وسائل إعلام تركية، تعاطي الممنوعات أو توفيرها لأي شخص، وأبدت استعدادها للخضوع للفحوص وتقديم العينات المطلوبة.

كما نفت وجود صلات لها بأشخاص يعملون في تجارة المخدرات أو تهريبها، أو إجراء تحويلات مالية مرتبطة بهذه الأنشطة، مشيرة إلى أن مشاركاتها في المناسبات الليلية محدودة وتقتصر غالباً على الدعوات المرتبطة بالعمل.

أما بولوت إينيملي، فخضع بدوره لأخذ عينات بيولوجية ضمن الإجراءات المتبعة في التحقيق. ووفق المعلومات المنقولة، تستهدف التحاليل الإضافية تحديد طبيعة المواد التي ظهرت في النتائج الأولية

وتبقى نتائج التقارير الرسمية وما تعلنه الجهات المختصة أساساً لتحديد موقف الأشخاص المشمولين بالتحقيق، فيما لا تعني سلبية فحص المخدرات وحدها صدور قرار قضائي بإغلاق الملف.