أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تفاصيل جديدة في الهجوم على منزل ريهانا.. 20 رصاصة وتهمة محاولة قتل
تفاصيل جديدة في الهجوم على منزل ريهانا.. 20 رصاصة وتهمة محاولة قتل
A-
A+

تفاصيل جديدة في الهجوم على منزل ريهانا.. 20 رصاصة وتهمة محاولة قتل

فن و منوعات

2026-10-02 | 07:22
تفاصيل جديدة في الهجوم على منزل ريهانا.. 20 رصاصة وتهمة محاولة قتل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تفاصيل جديدة في الهجوم على منزل ريهانا.. 20 رصاصة وتهمة محاولة قتل

كشفت مستجدات قضائية جديدة تفاصيل خطيرة في قضية إطلاق النار على منزل النجمة العالمية ريهانا في لوس أنجلوس، بعدما وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام مشددة إلى إيفانا أورتيز، البالغة 36 عاماً، بتهم من بينها محاولة قتل واعتداء باستخدام سلاح هجومي.

وبحسب ما أورده الادعاء، فإن ريهانا كانت الهدف المقصود من الهجوم، فيما اعتُبر باقي الأشخاص الموجودين في المكان ضحايا عرضيين.

وتعود الحادثة إلى 8 مارس، حين وصلت أورتيز إلى محيط منزل ريهانا بسيارة من طراز "تسلا"، قبل أن تطلق، وفق الاتهامات، نحو 20 رصاصة من داخل المركبة باستخدام بندقية هجومية.

وأصابت الطلقات مقطورة من نوع "إيرستريم" كانت متوقفة داخل ممر المنزل، وكان بداخلها ريهانا وزوجها آيساب روكي، في وقت كان أطفالهما الثلاثة داخل المنزل الرئيسي برفقة والدة ريهانا.

وأفادت الشرطة بأن أورتيز كانت بمفردها داخل السيارة، قبل أن تغادر المكان عقب إطلاق النار. وتمكنت السلطات لاحقاً من توقيفها على بعد نحو ثلاثة أميال من موقع الحادث.

وخلال تفتيش المركبة، عثر المحققون، بحسب ملف القضية، على بندقية مصنفة ضمن الأسلحة الهجومية، إضافة إلى ذخيرة ومعدات تنكر.

كما أشارت التحقيقات إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة قد تدعم فرضية أن الهجوم كان مخططاً له مسبقاً، فيما قال نائب المدعي العام ألكسندر بوت إن السلاح المستخدم يُعتقد أن أورتيز حصلت عليه من ولاية فلوريدا وسجلته هناك.

وفي تطور آخر، برزت مقاطع فيديو سبق أن نشرتها أورتيز على قناتها في "يوتيوب"، وتضمنت، وفق الادعاء، تصريحات تحدثت فيها عن ريهانا بطريقة أثارت تساؤلات حول الدافع المحتمل وراء الحادث.

وتواجه أورتيز حالياً 10 تهم بعد تشديد بعضها، فيما رفعت المحكمة قيمة الكفالة إلى 2.65 مليون دولار. وقد مثلت المتهمة أمام المحكمة وهي مكبلة اليدين، بينما أكد محاميها أنها غير مذنبة في جميع التهم.

وحددت المحكمة جلسة جديدة في 29 أكتوبر، في وقت تستمر فيه التحقيقات ودراسة الأدلة المتعلقة بالحادث. وتبقى أورتيز غير مدانة قانونياً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بحقها.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

مجدي الهواري يكشف من هو خطيب ابنته مريم ورسالة خاصة لها
07:34

مجدي الهواري يكشف من هو خطيب ابنته مريم ورسالة خاصة لها

احتفل المخرج مجدي الهواري بخطوبة ابنته مريم على الشاب كريم هلال، وسط أجواء عائلية دافئة جمعت أفراد الأسرة وعدداً من الأصدقاء والمقرّبين.

07:34

مجدي الهواري يكشف من هو خطيب ابنته مريم ورسالة خاصة لها

احتفل المخرج مجدي الهواري بخطوبة ابنته مريم على الشاب كريم هلال، وسط أجواء عائلية دافئة جمعت أفراد الأسرة وعدداً من الأصدقاء والمقرّبين.

أيام قاسية يعيشها سعد لمجرد في فرنسا.. ومحاميه يكشف تفاصيل مقلقة
07:28

أيام قاسية يعيشها سعد لمجرد في فرنسا.. ومحاميه يكشف تفاصيل مقلقة

يمرّ الفنان المغربي سعد لمجرد بمرحلة صعبة داخل سجن فرين في فرنسا، بعد صدور حكم استئنافي بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما يستعد فريق دفاعه لمواصلة المعركة القضائية عبر التقدم بطعن أمام محكمة النقض.

07:28

أيام قاسية يعيشها سعد لمجرد في فرنسا.. ومحاميه يكشف تفاصيل مقلقة

يمرّ الفنان المغربي سعد لمجرد بمرحلة صعبة داخل سجن فرين في فرنسا، بعد صدور حكم استئنافي بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما يستعد فريق دفاعه لمواصلة المعركة القضائية عبر التقدم بطعن أمام محكمة النقض.

أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات
07:24

أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات

خرجت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو عن صمتها بعد تداول نتائج الفحوص المخبرية التي خضعت لها ضمن التحقيق المرتبط بتعاطي المواد المخدرة، موضحة للمرة الأولى تفاصيل النتيجة التي أثارت جدلاً واسعاً في تركيا.

07:24

أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات

خرجت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو عن صمتها بعد تداول نتائج الفحوص المخبرية التي خضعت لها ضمن التحقيق المرتبط بتعاطي المواد المخدرة، موضحة للمرة الأولى تفاصيل النتيجة التي أثارت جدلاً واسعاً في تركيا.

اخترنا لكم
مجدي الهواري يكشف من هو خطيب ابنته مريم ورسالة خاصة لها
07:34
أيام قاسية يعيشها سعد لمجرد في فرنسا.. ومحاميه يكشف تفاصيل مقلقة
07:28
أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات
07:24
تكريم سامر المصري وهيثم حقي في افتتاح مهرجان حمص السينمائي
07:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026